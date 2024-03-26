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Erdemli Belediyesi hangi partide? Erdemli Belediye başkanı kimdir? Erdemli Belediye başkan adayları

Erdemli Belediyesi hangi partide? Erdemli Belediye Başkanı kimdir? Erdemli Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Mersin Erdemli Belediyesini hangi parti kazandı ve Mersin Erdemli Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Mersin Erdemli yerel seçim sonuçları..

Erdemli Belediyesi hangi partide? Erdemli Belediye başkanı kimdir? Erdemli Belediye başkan adayları - 1

ERDEMLİ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Mersin Erdemli Belediyesini 36.720 alınan oy ve  %42.07 oy oranı ile MHP adayı Mükerrem Tollu kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • MHP  %42.07
  • DP %24.66
  • İyi Parti %21.04
  • CHP %9.30
  • HÜSEYİN SABAH %1.19
  • Saadet Partisi %0.86
  • Diğer %0.88

TÜRKİYE HABERLERİ

Erdemli Belediyesi hangi partide? Erdemli Belediye başkanı kimdir? Erdemli Belediye başkan adayları - 2

ERDEMLİ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Erdemli Belediyesi Başkanı Mükerrem Tollu Kimdir?

Mükerrem Tollu, 1961 yılında Erdemli’de Dünya’ya geldi. İlk ve orta öğrenimini Erdemli’de tamamladı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. 1985 senesinde Türk Ticaret Bankasında çalışma hayatına başlayan Tollu, aynı yıl içerisinde Erdemli Belediyesine geçerek,Temizlik İşleri Müdürü olarak görev aldı. 2004 yılına kadar Erdemli Belediyesinde, Temizlik, Hal, Hesap İşleri ve Yazı İşleri Müdürlüğü yaptı.

2004-2007 yılları arasında Ayaş ve Kargıpınarı Belediyelerinde idarecilik görevlerinde bulundu. Daha sonra 2009 yılı Mahalli İdareler seçimine kadar Mersin Toroslar Belediyesinde İdari ve Mali İşlerden sorumlu Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

29 Mart 2009 Mahalli İdareler Seçimleri sonucu Erdemli Belediye Başkanı seçilen Mükerrem Tollu, 2014 ve 2019 mahalli idareler seçimlerini de kazanarak, Erdemli’de ara vermeden 3 kez seçim kazanan ilk Belediye Başkanıdır.

Belediye Başkanlığı süresince gerçekleştirdiği hizmet projeleriyle 6 kez çeşitli kurumlarca Başarılı Belediye Başkanı ödülüne layık görülen Başkan Mükerrem Tollu, bir kız ve bir erkek olmak üzere iki çocuk babasıdır.
Erdemli Belediyesi hangi partide? Erdemli Belediye başkanı kimdir? Erdemli Belediye başkan adayları - 3

ERDEMLİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • MEHMET MAVİ
  • MUSTAFA KARA
  • MEHMET DUTAR
  • MURAT TIRAŞ
  • TANER ZEHİR
  • ÖMER ŞAHİN
  • DURMUŞ DOYDU
  • CEMİL DEMİRCAN
  • ÖMER ŞEN
  • FERHAT PINAR
  • HAVVA TEKELİ
  • SALİH AKARÇAY
  • SİNEM YÜRÜ
  • MEHMET YILDIZ
  • ZEKERİYA LEVENT ÖZDEMİR
Erdemli Belediyesi hangi partide? Erdemli Belediye başkanı kimdir? Erdemli Belediye başkan adayları - 4

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