Erdemli Belediyesi hangi partide? Erdemli Belediye başkanı kimdir? Erdemli Belediye başkan adayları

ERDEMLİ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Erdemli Belediyesi Başkanı Mükerrem Tollu Kimdir?





Mükerrem Tollu, 1961 yılında Erdemli’de Dünya’ya geldi. İlk ve orta öğrenimini Erdemli’de tamamladı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. 1985 senesinde Türk Ticaret Bankasında çalışma hayatına başlayan Tollu, aynı yıl içerisinde Erdemli Belediyesine geçerek,Temizlik İşleri Müdürü olarak görev aldı. 2004 yılına kadar Erdemli Belediyesinde, Temizlik, Hal, Hesap İşleri ve Yazı İşleri Müdürlüğü yaptı.2004-2007 yılları arasında Ayaş ve Kargıpınarı Belediyelerinde idarecilik görevlerinde bulundu. Daha sonra 2009 yılı Mahalli İdareler seçimine kadar Mersin Toroslar Belediyesinde İdari ve Mali İşlerden sorumlu Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.29 Mart 2009 Mahalli İdareler Seçimleri sonucu Erdemli Belediye Başkanı seçilen Mükerrem Tollu, 2014 ve 2019 mahalli idareler seçimlerini de kazanarak, Erdemli’de ara vermeden 3 kez seçim kazanan ilk Belediye Başkanıdır.Belediye Başkanlığı süresince gerçekleştirdiği hizmet projeleriyle 6 kez çeşitli kurumlarca Başarılı Belediye Başkanı ödülüne layık görülen Başkan Mükerrem Tollu, bir kız ve bir erkek olmak üzere iki çocuk babasıdır.