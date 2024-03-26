Erdemli Belediyesi hangi partide? Erdemli Belediye başkanı kimdir? Erdemli Belediye başkan adayları
Erdemli Belediyesi hangi partide? Erdemli Belediye Başkanı kimdir? Erdemli Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Mersin Erdemli Belediyesini hangi parti kazandı ve Mersin Erdemli Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Mersin Erdemli yerel seçim sonuçları..
ERDEMLİ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Mersin Erdemli Belediyesini 36.720 alınan oy ve %42.07 oy oranı ile MHP adayı Mükerrem Tollu kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- MHP %42.07
- DP %24.66
- İyi Parti %21.04
- CHP %9.30
- HÜSEYİN SABAH %1.19
- Saadet Partisi %0.86
- Diğer %0.88