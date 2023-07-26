Esenler’de kaçak göçmen operasyonu (Polisten kaçmak için camdan atladılar)
İstanbul’un Esenler ilçesinde polis, kaçak göçmenlere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Polislerin geldiğini fark eden kaçak göçmenler, yakalanmamak için birinci kattaki evin camından atladı. Emniyet güçleri, kaçan 10 kaçak göçmeni yakalayarak gözaltına aldı.
Esenler’de kaçak göçmenlere yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Edinilen bilgiye göre ihbar üzerine polis ekipleri Birlik Mahallesi’nde bulunan bir eve operasyon düzenledi.