Esenler’de kaçak göçmen operasyonu (Polisten kaçmak için camdan atladılar)

İstanbul’un Esenler ilçesinde polis, kaçak göçmenlere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Polislerin geldiğini fark eden kaçak göçmenler, yakalanmamak için birinci kattaki evin camından atladı. Emniyet güçleri, kaçan 10 kaçak göçmeni yakalayarak gözaltına aldı.

Esenler’de kaçak göçmen operasyonu (Polisten kaçmak için camdan atladılar) - 1

Esenler’de kaçak göçmenlere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre ihbar üzerine polis ekipleri Birlik Mahallesi’nde bulunan bir eve operasyon düzenledi. 

TÜRKİYE HABERLERİ

Esenler’de kaçak göçmen operasyonu (Polisten kaçmak için camdan atladılar) - 2

Polislerin geldiğini duyan 6 Afganistan ve 4 Filistinli kaçak göçmen, polisten kaçmak için birinci kattaki evin camından atladı.

Polis ekipleri camdan atlayan 10 kaçak göçmeni yakalayarak gözaltına aldı.

Esenler’de kaçak göçmen operasyonu (Polisten kaçmak için camdan atladılar) - 3

10 kaçak göçmen, emniyette gerçekleştirilen işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine götürüldü.

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