Esenyurt'taki tekel bayi saldırısında öldürülen gencin babası konuştu: "Bana niye icra gönderdiniz?" paylaşımı yaptım
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir tekel bayisinde gerçekleşen cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı. Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen'in babası Cantürk Erzen, “Bana icra kağıdı gönderdiler. Ben zaten borcumu ödeyen bir insanım. 'Bana niye icra gönderdiniz?' diye bunu WhatsApp'ta paylaştım. Bu benim oğlumu öldürmeye bir sebep mi? Kan davalık bir olayımız yok." dedi.
Esenyurt Güzelyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan tekel bayisinde meydana gelen olayda, 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken, 21 yaşındaki Yusuf Erzen ise yaralandı.