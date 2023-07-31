Esenyurt'taki tekel bayi saldırısında öldürülen gencin babası konuştu: "Bana niye icra gönderdiniz?" paylaşımı yaptım

“BİR BABA OLARAK GÖRÜNTÜLERİ İZLEYEMEDİM"

Baba Erzen, oğlunun öldürüldüğü anlara dair paylaşılan videoları henüz izleyemediğini ifade ederek "Bir insan, bir insana maddi manevi bir acı vermiştir ama ben daha o görüntüleri bir baba olarak izleyemedim" dedi ve şöyle devam etti:

"Ben sadece bu insana bunu soruyorum. Benim oğlumu vahşice niye öldürdün? Bana bir sebep söylesin. Alacak, verecek, kan parası gibi söylemlerin hepsi yalan. Biz 10 senedir birbirimizi tanıyoruz, senelerdir ticaret yapıyoruz. Almışızdır, vermişizdir, eksik olmuştur, fazla olmuştur ama kan davalık bir olayımız yok."