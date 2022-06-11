Eski bakanlardan Tarhan Erdem, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı

ÇOK SAYIDA KİŞİ KATILDI

Cenaze törenine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP İstanbul milletvekilleri Gürsel Tekin, Sezgin Tanrıkulu, Mehmet Akif Hamzaçebi, İlhan Kesici, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, eski CHP Genel Başkanları Altan Öymen ve Hikmet Çetin, eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz ile iş insanı Aydın Doğan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.