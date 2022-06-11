Eski bakanlardan Tarhan Erdem, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı

Kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı, CHP eski Genel Sekreteri Tarhan Erdem'in cenazesi İstanbul'da toprağa verildi.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 11.06.2022 - 15:52

Eski bakanlardan Tarhan Erdem, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı - 1

Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında vefat eden eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı, CHP eski Genel Sekreteri Tarhan Erdem için Beşiktaş'taki Bebek Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Eski bakanlardan Tarhan Erdem, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı - 2

Erdem'in eşi Gülsevil Erdem, çocukları Ayşe ve Aydın Erdem cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Eski bakanlardan Tarhan Erdem, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı - 3

ÇOK SAYIDA KİŞİ KATILDI

Cenaze törenine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP milletvekilleri Gürsel Tekin, Sezgin Tanrıkulu, Mehmet Akif Hamzaçebi, İlhan Kesici, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, eski CHP Genel Başkanları Altan Öymen ve Hikmet Çetin, eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz ile iş insanı Aydın Doğan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

Eski bakanlardan Tarhan Erdem, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı - 4

Kılıçdaroğlu, cenaze namazı öncesi Erdem'in ailesi ve yakınlarına taziyede bulundu.

Eski bakanlardan Tarhan Erdem, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı - 5

Tarhan Erdem'in cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Eski bakanlardan Tarhan Erdem, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı - 6

Törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi ve kurum çelenk gönderdi.

Eski bakanlardan Tarhan Erdem, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı - 7
Eski bakanlardan Tarhan Erdem, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı - 8
Eski bakanlardan Tarhan Erdem, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı - 9
Eski bakanlardan Tarhan Erdem, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı - 10
Eski bakanlardan Tarhan Erdem, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı - 11

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER