Eskişehir'de HES risk haritası kızardı, yeni önlemler alındı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı corona virüs haritasında orta riskli iller arasında yer alan Eskişehir'de, vaka sayıları yüz binde 41,97’den yüz binde 116,52’ye yükseldi. Vali Erol Ayyıldız, "Şu anda kırmızıya doğru gidiyoruz" diyerek, ev ziyaretlerinin yeni vakalara neden olduğunu söyledi. Yeni önlemler alınan kentte tek gecelik otel kaydı ile eğlence yapılmasına engel olabilmek için ikamet adresi Eskişehir olanlara 'en az 5 gün otelde kalma' şartı getirildi.

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DHA 26.03.2021 - 11:29

Sağlık Bakanlığı'nın 13-19 Mart haftasına ilişkin açıkladığı corona virüs risk haritasında 100 bin nüfusta 116,56 vaka oranıyla 'orta risk' grubunda yer alan Eskişehir'de, pozitif vakalardaki artış sürüyor.

Bakanlığın 24 Mart tarihli verilerine göre; Eskişehir’de 2 bin 662 kişiye test yapılırken, 341 kişi pozitif çıktı. 136 kişi ise tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

1 YILDA 778 KİŞİ CORONADAN ÖLDÜ Corona virüs tedavisi uygulanan Eskişehir Şehir Hastanesi, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde 8’i entübe 26 kişi yoğun bakım olmak üzere 227 kişi tedavi görüyor.

PCR testi pozitif çıkmasına rağmen herhangi bir belirti göstermediği için evde tedavi görenlerin sayısı ise 1516’dan 2 bin 271'e yükseldi. Kentte son 1 yılda corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 778 oldu.

HES RİSK HARİTASI KIZARDI Artan vaka sayısı, Sağlık Bakanlığı’nın risk haritasına da yansıdı.

Haritada mavi olan kentin rengi son 20 gündeki pozitif vakalarla ‘yüksek risk’ anlamına gelen kırmızıya boyanmaya başladı.

VALİ AYYILDIZ: EV BULUŞMALARI VAKALARI ARTIRDI Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, kentteki artışa evlerde, parklarda ve ziyaretlerde biraraya gelinmesinin neden olduğunu söyledi.

Eskişehir’deki sürecin Türkiye’deki artışlarla paralel olarak yukarı çıktığını ifade eden Vali Ayyıldız, “Kontrol altında tutmaya çalışıyoruz. Annelerimizin, ablalarımızın evlerde toplanmaları da vakaları yukarı çekti. Eskişehir’de herkesin olumlu katkı yapmasını bekliyorum. Toplu halde bulunmalardan uzak durmak lazım. Bunu biz denetimle yapmaya çalışıyoruz. Denetliyoruz ama kişiler bunu iç alemine de alıp, davranışlarına da geçirirse bu süreç çok daha kolay atlatılabilir. Belki denetimlere de çok fazla ihtiyaç kalmaz” şeklinde konuştu.

''ESKİŞEHİR'İ MAVİYE TAŞIMAMIZ GEREKİYOR'' Lokantacı Yusuf Orak da herkesin kurallara uyarak sürece destek olması gerektiğini söyledi. Yeniden yasakların gelmesinden endişe ettiklerini ifade eden Orak, “Biz, maske mesafe kurallarına maksimum düzeyde uyuyoruz ama bunu vatandaşlarımızdan da istiyoruz. Yeniden kapanma olursa esnaf olarak kaldıramayacak durumdayız. Eskişehir'i maviye taşımamız gerekiyor. Bunu başarabileceğimize de inanıyorum. Biraz gayret gerekiyor sadece. Herkes maskeye mesafeye ve diğer bütün kurallara riayet ettiği sürece, bu musibeti artık defedelim ülkemizden. Yeter canımız yandı, daha da canımızın yanmasını istemiyoruz” dedi.

Eskişehirli Merve Çelikyürek ise kontrollü kısıtlamayı desteklediğini ifade etti. Vakaların artmasının ardından dışarı çıkarken endişe duyduğunu anlatan Çelikyürek, “Aslında kontrollü bir kısıtlamanın gelmesini destekliyorum. Hoş bir ortam değil, ben de çok çıkmamaya çalışıyorum, özen gösteriyorum. İnsanlar kendi sağlıklarını göz önünde bulundururlarsa toplum sağlığı için de doğru bir adım atmış olurlar. Kendilerini, ailelerini düşünsünler. Böylelikle hepimizi düşünmüş olurlar” diye konuştu.

''İSTER İSTEMEZ RAHAT DAVRANIYORUZ'' Sokakların kalabalık olmasından rahatsız olduğunu anlatan İrem Örnek, corona virüs sürecinin bir an önce bitmesini dilediğini söyledi. Örnek, “Artık normale döndük gibi. Yani normalimiz oldu corona. O yüzden de biraz rahatlık var açıkçası. Biz bile ister istemez rahat davranıyoruz artık. Normalimiz oldu bu bizim, sanki yıllardır varmış gibi. Bir an önce bitsin diye dua ediyoruz, yapabileceğimiz başka bir şey yok” şeklinde konuştu.

YENİ ÖNLEMLER ALINDI Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, artan corona virüs vakalarının ardından alınan yeni önlemleri açıkladı. Kurul, eğitim kurumlarında PCR testi pozitif çıkan vaka tespit edilmesi halinde eğitimin 14 gün süreyle online olarak yapılmasına karar verdi. Kararda, “Okul, özel eğitim kursu, atölye, halk eğitim kursu, özel öğretim kursu, sürücü kursu gibi eğitim kurumlarında PCR testi pozitif olan vaka tespit edilmesi halinde, vakanın aile ve okul çevresi ile temas durumu, maske kullanımı, sosyal mesafe uyumu ve benzeri yayılım oluşacağı kanaatine varılması durumunda, eğitim kurumunun tüm birimlerinin 14 gün süre ile online eğitim faaliyetlerine geçmesine karar verildi” denildi.

KALABALIĞIN OLDUĞU CADDELERE DENETİM Şehir merkezinde halkın yoğun olarak bulunduğu caddelere de denetim ve kısıtlama getirildi. Trafiğe kapalı olan caddelerde mahalle bekçileri tarafından denetim yapılacağını bildirilen kararda, “Şehir merkezinde bulunan yoğun kalabalıkların oluştuğu gözlemlenen Kanlıkavak ve Dede Korkut Parkları ve Porsuk Nehri gibi kalabalık alanlarda, ziyaretçilerin 8 metrekareye 1 kişi ve gruplar arasında en az 3 metre mesafe olacak şekilde düzenleme yapılmasına, diğer tedbirleri denetlemek amacıyla söz konusu alanlarda İlçe Salgın Denetim Merkezleri tarafından sokağa çıkma kısıtı bulunmayan gün ve saatlerde personel görevlendirilmesine, ilgili kaymakamlıklar tarafından gerekli tedbirler alınarak, Hamamyolu, İsmet İnönü ve İki Eylül Caddeleri'ne giriş-çıkışların kısıtlanarak kontrollü ve yoğunluk oluşturmayacak şekilde sınırlı sayıda vatandaşın girişine izin verilecektir” denildi.

OTELDE 5 GÜN KALMA ŞARTI İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, otellerde tek gecelik kayıt yaptırılarak eğlence yapılmasını önlemek için de ikameti Eskişehir’de olanlara en az 5 gün otelde kalma şartı getirdi. Uygulama, kent merkezi ile Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerindeki otellerde geçerli olacak. Kurul ayrıca çalışanlarının ya da üyelerinin birinde virüs tespit edilen spor salonunun 14 gün süreyle faaliyetine ara verileceğini de bildirildi.