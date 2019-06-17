Eskişehir'de şiddetli yağış
Anadolu Ajansı, İHA
Eskişehir'de etkili dolu yağışı ve sağanak nedeniyle yollarda oluşan su birikintileri araç sürücüleri ve yayalara zor anlar yaşattı. Bazı otomobillerin üzerine ağaçlar devrildi.
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1Eskişehir'de şiddetli dolu yağışı ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
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2Kentte öğleden sonra aniden bastıran dolu ve sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.
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3Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, vidanjör yardımıyla tıkanan rögarları açtı.
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4Yağış nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.
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5Eskişehir-Ankara kara yolundaki alt geçitleri su bastı. Hoşnudiye ve Akarbaşı mahallelerinde yol kenarında bulunan ağaçlar park halindeki bazı otomobillerin üzerine devrildi.
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6Polis ekipleri, trafik düzeninin sağlanması için çalışma yaptı.
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