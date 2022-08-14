Eskişehir'i sağanak vurdu

Eskişehir'de akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık 30 dakika etkili olan sağanak yağış sonucu trafikte aksamalar yaşandı. Eskişehir-Bursa karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 14.08.2022 - 22:10

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'de sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

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Kentin batı tarafında akşam üzeri başlayan ve yaklaşık yarım saat etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

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Sürücüler yollarda biriken su nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken trafikte aksamalar yaşandı.

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Özellikle çevre yolundaki alt geçitlerin suyla dolmasıyla Eskişehir-Bursa karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

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Yağış nedeniyle hasarlı trafik kazalarının da meydana geldiği bildirildi.

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Eskişehir'i sağanak vurdu - 8
Eskişehir'i sağanak vurdu - 9
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Eskişehir'i sağanak vurdu - 15

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