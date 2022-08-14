Eskişehir'i sağanak vurdu

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 14.08.2022 - 22:10
Eskişehir'de sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentin batı tarafında akşam üzeri başlayan ve yaklaşık yarım saat etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Sürücüler yollarda biriken su nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken trafikte aksamalar yaşandı.
Özellikle çevre yolundaki alt geçitlerin suyla dolmasıyla Eskişehir-Bursa karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.
Yağış nedeniyle hasarlı trafik kazalarının da meydana geldiği bildirildi.