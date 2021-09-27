Evde yapıyordu, KOSGEB desteğiyle ihracata başladı

DHA 27.09.2021 - 16:08 | Son Güncelleme : 27.09.2021 - 16:48
Şırnak'ta yaşayan Hayal Erkan, (40) eşi Abdi Erkan'ın (40) kömür ocağında geçirdiği kaza sonrası evini geçindirmek için menengiç kahvesi yapıp satmaya başladı.
Hayal Erkan, iş bulamayınca eve gelen misafirlere ikram ettiği ve çok beğenilen menengiç kahvesi işine girdi.
Evde amatör yöntemlerle menengiç kahvesi yapıp satarak ailesinin geçimini sağlayan Erkan, işini büyütmeye karar verdi.
Hayal Erkan, "Dostlarımız kahve alınca çocukların ihtiyaçları karşılandı. Eşim de iyileşti. İnsanlar kahveyi beğenince, 'Daha nasıl başarılı olabiliriz, işimizi nasıl büyütebiliriz' dedik. Ben ürettim eşim merkeze götürüp tanıttı" dedi
Eşini de yanına alan Erkan, şimdi İstanbul ve Ankara dahil Türkiye'nin birçok kentinin yanı sıra Irak'a menengiç kahvelerinden gönderiyor.
Erkan'ın şimdiki hedefi, işi daha da büyüterek, beldede istihdama katkı sağlamak.