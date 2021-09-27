Evde yapıyordu, KOSGEB desteğiyle ihracata başladı

Şırnaklı 5 çocuk annesi Hayal Erkan, eşinin geçirdiği kaza sonrası menengiç kahvesi yaparak geçimlerini sağlamaya başladı. Satışlarının artmasıyla birlikte KOSGEB'ten destek alarak işini büyüttü. Hayal Erkan ve eşi Abdi Erkan şuan birlikte çalışıyor ve Türkiye'nin birçok kentine ve Irak'a menengiç kahvesi ihraç ediyorlar.

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DHA 27.09.2021 - 16:08

Şırnak'ta yaşayan Hayal Erkan, (40) eşi Abdi Erkan'ın (40) kömür ocağında geçirdiği kaza sonrası evini geçindirmek için menengiç kahvesi yapıp satmaya başladı.

Hayal Erkan, iş bulamayınca eve gelen misafirlere ikram ettiği ve çok beğenilen menengiç kahvesi işine girdi. Evde amatör yöntemlerle menengiç kahvesi yapıp satarak ailesinin geçimini sağlayan Erkan, işini büyütmeye karar verdi.

İş yeri kiralayan ve KOSGEB'e başvuran Erkan, yüzde 90 hibe desteğiyle 3 makine alarak, seri üretime başladı.

'BEN ÜRETİYORUM, EŞİM PAZARLAMASINI YAPIYOR' Hayal Erkan, "Dostlarımız kahve alınca çocukların ihtiyaçları karşılandı. Eşim de iyileşti. İnsanlar kahveyi beğenince, 'Daha nasıl başarılı olabiliriz, işimizi nasıl büyütebiliriz' dedik. Ben ürettim eşim merkeze götürüp tanıttı" dedi

Eşini de yanına alan Erkan, şimdi İstanbul ve Ankara dahil Türkiye'nin birçok kentinin yanı sıra Irak'a menengiç kahvelerinden gönderiyor. Erkan'ın şimdiki hedefi, işi daha da büyüterek, beldede istihdama katkı sağlamak.

KOSGEB'İN DESTEĞİYLE İŞİMİZİ BÜYÜTTÜK Erkan, "Çok talep olunca gücümüz yetmedi. Makinemiz küçüktü. KOSGEB'e başvurduk. Destek alınca işimizi büyütüp markalaştırmaya karar verdik. Yeni makineler aldım. Türkiye’nin her yerine gönderiyoruz. İstanbul, Ankara, İzmir, Irak’tan taleplerimiz var" diye konuştu.

Hayal Erkan, "Eşim ile beraber çalışıyoruz. Ben üretiyorum, o pazarlamasını yapıyor. İnşallah birlikte daha büyük adımlar atacağız" diye konuştu.

Abdi Erkan, "Ben pazarlama kısmını yapıyorum. Eşim de üretimini yapıyor. KOSGEB bize destek verince işimizi büyüttük. Daha da büyütmeye çalışıyoruz" dedi.

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