Evlenmelerine izin verilmeyen Dilan ve Yakup 3 gün arayla intihar etti

Yakup Sönmez'in babası F.S., acılarının büyük olduğunu belirtti. Oğlunun 26 yaşında canına kıydığını ifade eden F.S., şunları söyledi:

“Oğlum, bizim köyden Dilan isminde genç bir kıza sevdalandı. Ben de babalık görevi yaparak kızı istemeye gittim ama kızın babası vermedi. Defalarca gittim, çoğu zaman bizi kapıdan çevirdi. Köyde hatırı sayılır kim varsa gönderdim kapısına ama olmadı. Dilan hayatına kıydıktan sonra ben ‘Yakup'a dikkat edin’ dedim ama ‘koyunların yanına gideceğim’ dedi, gitti bir daha gelmedi. Her şey bir anda oldu. Sosyal medyada gündem olduğu gibi başlık parası gibi bir durum yok. Kimse benden başlık parası istemedi. Keşke başlık parası isteselerdi, malım mülküm vardı, oğluma kurban ederdim. Ama şimdi malın mülkün bir anlamı kalmadı.”