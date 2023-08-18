Evlenmelerine izin verilmeyen Dilan ve Yakup 3 gün arayla intihar etti
Muş’ta evlenmelerine izin verilmeyen Dilan Tuna ve Yakup Sönmez, üç gün arayla yaşamlarına son verdi. Dilan ve Yakup yan yana toprağa verildi. Yakup Sönmez'in babası F.S., Dilan’ı defalarca istemelerine rağmen ailesinin bu evliliğe izin vermediğini iddia etti. Dilan’ın babası M.İ.T. ise, “3 yıl önce kızımı istemeye geldiler. ‘Kızım küçük’ dedim. 3 yıl boyunca kimse kız istemek için kapıma gelmedi.” diye konuştu.
Muş’un Korkut ilçesine bağlı Tan köyünde yaşayan Dilan Tuna ve Yakup Sönmez, evlenmelerine izin verilmeyince 3 gün arayla yaşamlarına son verdi.