Fabrika gibi okul: Öğrenciler hem öğreniyor hem de para kazanıyor

Bursa'da, 1891'de kurulan, Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, hem besledikleri tavukların yumurtalarını satıp gelir elde ediyor, hem de ektikleri sebzelerin hasadını yapıyor. Okulda, 102 çeşit ürün yetiştirilip satılıyor. 1 milyon lira ciro yapılan satışlardan, öğrencilerin de 400 ile 1000 lira arasında değişen kazanç sağlıyor.

Fabrika gibi okul: Öğrenciler hem öğreniyor hem de para kazanıyor - 1

45 öğretmen ile 600 öğrenciye eğitim verilen Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, 'Yiyecek', 'İçecek ve Gastronomi', 'Laboratuvar Hizmetleri', 'Gıda Teknolojileri', 'Hayvan Sağlığı ve Tarım Teknolojileri' olmak üzere 5 alan bulunuyor.

Fabrika gibi okul: Öğrenciler hem öğreniyor hem de para kazanıyor - 2

Öğrenciler, bir yandan besledikleri tavukların yumurtalarını satarak gelir elde ediyor, bir yandan da ektikleri sebzelerin hasadını yapıyor.

Fabrika gibi okul: Öğrenciler hem öğreniyor hem de para kazanıyor - 3

Bu yıl üretime başlanan okulda, kurutulmuş gıda, sirke, salça, tarhana, erişte, yumurta, sebze-meyve, süs bitkisi, çiçek yağı, zeytinyağı ve tıbbi aromatik bitkilerin de aralarında olduğu 102 çeşit ürün yetiştirilip satılıyor.

Fabrika gibi okul: Öğrenciler hem öğreniyor hem de para kazanıyor - 4

1 milyon lira ciro yapılan satışlardan, öğrenciler de 400 ile 1000 lira arasında değişen kazanç sağlayıp harçlıklarını çıkarıyor.

Fabrika gibi okul: Öğrenciler hem öğreniyor hem de para kazanıyor - 5

ÖĞRENCİLER, YUMURTA ÜRETİMİNDEN GELİR ELDE EDİYOR

Teorik eğitimin yanında uygulamalı eğitime önem veren okul yönetimi, 'Hayvan Sağlığı' bölümü öğrencileriyle yumurta üretimi yapıyor. Yaklaşık 3 bin tavuğun beslendiği okulda, her gün elde edilen yaklaşık 2 bin 500 yumurta, hem toptan hem de perakende olarak satılıp döner sermayeye kazanç sağlıyor. Bu şekilde hem okul kazanıyor hem de öğrenciler aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Fabrika gibi okul: Öğrenciler hem öğreniyor hem de para kazanıyor - 6

Teorik eğitimin yanı sıra uygulamalı eğitimle öğrencilerin gelişimine katkı sağlamaya çalıştıklarını belirten Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Alan Şefi Veteriner Hekim Eray Şentürk, "Kümesimizde yaklaşık 3 bin tane tavuğumuz var. Döner sermaye kapsamında elde edilen kara göre öğrencilerimiz de kazanç elde ediyorlar. Yaklaşık 2 bin 500 adet yumurta elde ediyoruz. Burada beslemesinden toplanılmasına, paketlenmesinden sevkiyatına kadar her aşamasında öğrencilerimiz yer alıyor. Fiyatlarımız piyasaya göre bir nebze daha uygun" diye konuştu.

Fabrika gibi okul: Öğrenciler hem öğreniyor hem de para kazanıyor - 7

'350 DÖNÜM ALANDA EKİM FAALİYETLERİMİZ VAR'

Okulda 5 alanda eğitim ve öğretim yaptıklarını belirten Hamidiye Mesleki ve Teknik Lisesi Müdür Başyardımcısı Nevin Günlemeç Kurutaş, 350 dönüm arazide tam zamanlı ekim faaliyetleri olduğunu söyledi.

Fabrika gibi okul: Öğrenciler hem öğreniyor hem de para kazanıyor - 8

Kurutaş, "Mevsim gereği lahanalarımız, kerevizimiz, rokamız, marulumuz, soğanımız ekili. Tüm sebzeleri ekiyoruz. Aynı zamanda mevsiminde arpa, yulaf ekiyoruz. Ayrıca seralarımızda süs bitkileri ekimi yapıyoruz" dedi.

Fabrika gibi okul: Öğrenciler hem öğreniyor hem de para kazanıyor - 9
Fabrika gibi okul: Öğrenciler hem öğreniyor hem de para kazanıyor - 10
Fabrika gibi okul: Öğrenciler hem öğreniyor hem de para kazanıyor - 11
Fabrika gibi okul: Öğrenciler hem öğreniyor hem de para kazanıyor - 12
Fabrika gibi okul: Öğrenciler hem öğreniyor hem de para kazanıyor - 13
Fabrika gibi okul: Öğrenciler hem öğreniyor hem de para kazanıyor - 14

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER