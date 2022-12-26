Fabrika gibi okul: Öğrenciler hem öğreniyor hem de para kazanıyor

45 öğretmen ile 600 öğrenciye eğitim verilen Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, 'Yiyecek', 'İçecek ve Gastronomi', 'Laboratuvar Hizmetleri', 'Gıda Teknolojileri', 'Hayvan Sağlığı ve Tarım Teknolojileri' olmak üzere 5 alan bulunuyor.
Öğrenciler, bir yandan besledikleri tavukların yumurtalarını satarak gelir elde ediyor, bir yandan da ektikleri sebzelerin hasadını yapıyor.
Bu yıl üretime başlanan okulda, kurutulmuş gıda, sirke, salça, tarhana, erişte, yumurta, sebze-meyve, süs bitkisi, çiçek yağı, zeytinyağı ve tıbbi aromatik bitkilerin de aralarında olduğu 102 çeşit ürün yetiştirilip satılıyor.
1 milyon lira ciro yapılan satışlardan, öğrenciler de 400 ile 1000 lira arasında değişen kazanç sağlayıp harçlıklarını çıkarıyor.
Teorik eğitimin yanında uygulamalı eğitime önem veren okul yönetimi, 'Hayvan Sağlığı' bölümü öğrencileriyle yumurta üretimi yapıyor. Yaklaşık 3 bin tavuğun beslendiği okulda, her gün elde edilen yaklaşık 2 bin 500 yumurta, hem toptan hem de perakende olarak satılıp döner sermayeye kazanç sağlıyor. Bu şekilde hem okul kazanıyor hem de öğrenciler aile ekonomisine katkı sağlıyor.
Teorik eğitimin yanı sıra uygulamalı eğitimle öğrencilerin gelişimine katkı sağlamaya çalıştıklarını belirten Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Alan Şefi Veteriner Hekim Eray Şentürk, "Kümesimizde yaklaşık 3 bin tane tavuğumuz var. Döner sermaye kapsamında elde edilen kara göre öğrencilerimiz de kazanç elde ediyorlar. Yaklaşık 2 bin 500 adet yumurta elde ediyoruz. Burada beslemesinden toplanılmasına, paketlenmesinden sevkiyatına kadar her aşamasında öğrencilerimiz yer alıyor. Fiyatlarımız piyasaya göre bir nebze daha uygun" diye konuştu.
Okulda 5 alanda eğitim ve öğretim yaptıklarını belirten Hamidiye Mesleki ve Teknik Lisesi Müdür Başyardımcısı Nevin Günlemeç Kurutaş, 350 dönüm arazide tam zamanlı ekim faaliyetleri olduğunu söyledi.
Kurutaş, "Mevsim gereği lahanalarımız, kerevizimiz, rokamız, marulumuz, soğanımız ekili. Tüm sebzeleri ekiyoruz. Aynı zamanda mevsiminde arpa, yulaf ekiyoruz. Ayrıca seralarımızda süs bitkileri ekimi yapıyoruz" dedi.