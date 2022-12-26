Fabrika gibi okul: Öğrenciler hem öğreniyor hem de para kazanıyor

Teorik eğitimin yanı sıra uygulamalı eğitimle öğrencilerin gelişimine katkı sağlamaya çalıştıklarını belirten Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Alan Şefi Veteriner Hekim Eray Şentürk, "Kümesimizde yaklaşık 3 bin tane tavuğumuz var. Döner sermaye kapsamında elde edilen kara göre öğrencilerimiz de kazanç elde ediyorlar. Yaklaşık 2 bin 500 adet yumurta elde ediyoruz. Burada beslemesinden toplanılmasına, paketlenmesinden sevkiyatına kadar her aşamasında öğrencilerimiz yer alıyor. Fiyatlarımız piyasaya göre bir nebze daha uygun" diye konuştu.