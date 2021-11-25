Falezlerde mahsur kalan köpek deniz polisinin yardımıyla kurtarıldı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki falezlerde mahsur kalan bir köpek deniz polisleri tarafından kurtarıldı. Ekipler, kayalıklarda hareketsiz şekilde bekleyen köpeği kucaklayarak bota aldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen köpek belediye ekiplerine teslim edildi.

Haberler - İHA 25.11.2021 - 10:12 | Son Güncelleme : 25.11.2021 - 10:37

Falezlerde mahsur kalan köpek deniz polisinin yardımıyla kurtarıldı - 1

’da falezlerdeki kayalık alanda mahsur kalarak saatlerce fark edilmeyen köpek, deniz polisinin operasyonuyla kurtarıldı.

Falezlerde mahsur kalan köpek deniz polisinin yardımıyla kurtarıldı - 2

Olay, dün sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi'ndeki falezlerde yaşandı.

Falezlerde mahsur kalan köpek deniz polisinin yardımıyla kurtarıldı - 3

Falezlerin denize yakın kısmında bir köpek kayalık alanda mahsur kaldı.

Hareket edemeyen köpeği fark eden tur tekneleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Falezlerde mahsur kalan köpek deniz polisinin yardımıyla kurtarıldı - 4

Olay yerine Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı deniz polisi sevk edildi.

Yat limanından iki ayrı ekip olarak çıkan deniz polisi, bölgeye gelerek kayalık alanda kurtarılmayı bekleyen köpek için operasyon hazırlığı yaptı.

Falezlerde mahsur kalan köpek deniz polisinin yardımıyla kurtarıldı - 5

Yağmur altında gerçekleşen operasyonda köpeğin kurtarılma anındaki sevinç gösterisi de görüntülendi.

Falezlerde mahsur kalan köpek deniz polisinin yardımıyla kurtarıldı - 6

Bottan inen bir polis memuru kayalık alana çıkarak köpeği kucaklayıp ardından bota aldı.

Falezlerde mahsur kalan köpek deniz polisinin yardımıyla kurtarıldı - 7

Köpek, botla Kaleiçi Yat Limanı'na getirildi.

Falezlerde mahsur kalan köpek deniz polisinin yardımıyla kurtarıldı - 8

Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Falezlerde mahsur kalan köpek deniz polisinin yardımıyla kurtarıldı - 9

Köpeğe Deniz Polisi Şube Müdürlüğünde yemek ve su verildikten sonra belediye ekiplerine teslim edildi.

Falezlerde mahsur kalan köpek deniz polisinin yardımıyla kurtarıldı - 10
Falezlerde mahsur kalan köpek deniz polisinin yardımıyla kurtarıldı - 11
Falezlerde mahsur kalan köpek deniz polisinin yardımıyla kurtarıldı - 12
Falezlerde mahsur kalan köpek deniz polisinin yardımıyla kurtarıldı - 13
Falezlerde mahsur kalan köpek deniz polisinin yardımıyla kurtarıldı - 14
Falezlerde mahsur kalan köpek deniz polisinin yardımıyla kurtarıldı - 15
Falezlerde mahsur kalan köpek deniz polisinin yardımıyla kurtarıldı - 16
Falezlerde mahsur kalan köpek deniz polisinin yardımıyla kurtarıldı - 17

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