Falezlerde mahsur kalan köpek deniz polisinin yardımıyla kurtarıldı

Haberler - İHA 25.11.2021 - 10:12 | Son Güncelleme : 25.11.2021 - 10:37
Antalya’da falezlerdeki kayalık alanda mahsur kalarak saatlerce fark edilmeyen köpek, deniz polisinin operasyonuyla kurtarıldı.
Olay, dün sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi'ndeki falezlerde yaşandı.
Falezlerin denize yakın kısmında bir köpek kayalık alanda mahsur kaldı.
Hareket edemeyen köpeği fark eden tur tekneleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı deniz polisi sevk edildi.
Yat limanından iki ayrı ekip olarak çıkan deniz polisi, bölgeye gelerek kayalık alanda kurtarılmayı bekleyen köpek için operasyon hazırlığı yaptı.
Yağmur altında gerçekleşen operasyonda köpeğin kurtarılma anındaki sevinç gösterisi de görüntülendi.
Bottan inen bir polis memuru kayalık alana çıkarak köpeği kucaklayıp ardından bota aldı.
Köpek, botla Kaleiçi Yat Limanı'na getirildi.
Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Köpeğe Deniz Polisi Şube Müdürlüğünde yemek ve su verildikten sonra belediye ekiplerine teslim edildi.