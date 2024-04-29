Filyos Çayı'nda cesedi bulunan Dina'nın duruşmasına Gabon Büyükelçisi de katıldı: Apartmanda keşif talebi reddedildi
Karabük'te Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'yı (17) öldürmekle suçlanan sanığın yargılanmasına devam edildi. Filyos Çayı'nda cesedi bulunan Ibouanga'nın ölümüne ilişkin Dursun Acar’ın tutuklu yargılandığı davanın 3’üncü duruşmasında, Gabon Büyükelçisi Bernard Avouma da yer aldı. Duruşmada, Baba Guy Serge Ibouanga, “Ben kızımı okumaya gönderdim ama tabut içinde geri aldım.” dedi. Dursun Acar’ın tutukluluk halinin devamına karar verilirken, Dina'nın son görüldüğü apartmanda keşif yapılması talebi ise reddedildi.
Karabük'te Filyos Çayı'nın Yeşilköy mevkinde geçen yıl 26 Mart'ta Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın cansız bedeni bulundu. Şüpheli ölüm ile ilgili soruşturma başlatıldı.