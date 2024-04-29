Filyos Çayı'nda cesedi bulunan Dina'nın duruşmasına Gabon Büyükelçisi de katıldı: Apartmanda keşif talebi reddedildi

Bir başka avukat ise bir tanığın, Dina’yı bodrumda 2 erkek tarafından içeri çekildiğini gördüğünü anlatmasını hatırlatarak, “Tanık, Dina’nın, kendisinin bağırması üzerine kaçabildiğini söylüyor. Mahkemenizin görevi gerçeği ortaya çıkarmaktır. Biz Dursun’un aracına binmeden öncesinin araştırılması ve neden yalın ayak duvarlardan atladığının ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Yaşananların tespit edilebilmesi için Dina’nın son görüldüğü apartmanda keşif yapılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.



Suçlamaları reddeden Dursun Acar, “Ben ölen kızımıza hiçbir şey yapmadım. Arabayı durdurunca karşıya gittiğini gördüm. Arabada, en ufak bir taciz içeren kelime kullanmadım. Diğer kişileri de tanımıyorum. Çayın kenarına şeker hastası olduğumdan ihtiyaç gidermek için döndüm. İhtiyaç giderip sigara içtim. Hastaneyi geçtiğim söyleniyor ama eğitim araştırma hastanesine götürüyordum” diyerek kendini savundu.