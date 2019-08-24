Fırat Kalkanı Harekatı'nın 3. yıl dönümü
Anadolu Ajansı
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu, Fırat Kalkanı Harekatı'nı bundan tam 3 yıl önce başlatmışlardı.
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1Türkiye, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı kapsamında, güvenliğini tehdit eden terör örgütü DAEŞ başta olmak üzere Suriye'nin kuzeyinde mevcut teröristleri etkisiz hale getirmek ve hudut güvenliğini sağlamak maksadıyla 24 Ağustos 2016'da Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlatmıştı.
TSK ve ÖSO'nun 3 yıl önce başlattıkları Fırat Kalkanı Harekatı'yla Suriye'nin kuzeyinde 217 günde 2 bin 55 kilometrekare alan terörden arındırıldı.
FOTO: Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütlerinden temizlenen Cerablus'ta, çeşitli etnik gruplardan Suriyeliler kentin özgürlüğünü kutladı. (07.10.2016)
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2Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Halep'e bağlı Çobanbey ilçesinden yeni bir cephe açtı. Anadolu Ajansı (AA) ekibi muhalif güçlerin buradan doğu ve güneydeki hedeflere ilerleyişini görüntüledi. (04.09.2016)
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3Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki 250 kişilik Suriyeli grup, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DAEŞ militanlarından temizlenen Cerablus ilçesine geldi. (07.09.2016)
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4Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında ÖSO'ya bağlı birlikler Çobanbey beldesinin güneydoğusundaki Tuveyran köyünü de DAEŞ'ten aldı. (04.09.2016)
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5Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında sınırın Türkiye tarafında zırhlı birlikler takviye edilen bölgede bekleyişini sürdürüyor. (26.08.2016)
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6Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 52 DAEŞ ve 70 PKK/PYD terör örgütü hedefi vurularak manevra kabiliyetinden yoksun bırakıldı. (22.10.2016)
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7Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DAEŞ'ten temizlenen Cerablus'a dönen Suriyelilerin sayısı 4 bini aştı. (04.10.2016)
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8Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolü ele geçirdiği Suriye'nin Halep kentine bağlı Cerablus ilçesinde daha güvenli bir hayata kavuştuklarını belirten çocuklar, mutluluklarını askerlerle paylaştı. (28.08.2016)
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9Harekat kapsamında ÖSO'ya bağlı birlikler Cerablus'a bağlı Kandura beldesini terör örgütü DAEŞ'ten kurtardı. Muhalif birlikler, kontrol altına aldıkları bölgelerde tur attı. (04.09.2016)
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10Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Müşterek Özel Görev Kuvveti ve koalisyon hava kuvvetleri tarafından Suriye'nin Halep kentine bağlı Cerablus bölgesinin DAEŞ unsurlarından temizlenmesi amacıyla harekat başlatıldı. (24.08.2016)
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11Suriye’nin Cerablus ilçesinde kontrolü büyük oranda ele geçiren Özgür Suriye Ordusu, terör örgütü DAEŞ’in boşalttığı evlerde arama yapıyor. (26.08.2016)
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12ÖSO'ya bağlı birlikler Çobanbey beldesinin güneydoğusundaki Tuveyran köyünü DAEŞ'ten aldı. (04.09.2016)
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13Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki 250 kişilik Suriyeli grup, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DAEŞ militanlarından temizlenen Cerablus ilçesine geldi. İlçede bulunan bazı ÖSO askerleri ailelerini ve yakınlarını karşıladı. (07.09.2016)
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14Harekat kapsamında terör örgütlerinden temizlenen Cerablus'ta çeşitli etnik gruplardan Suriyeliler, PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'yi protesto etti. (30.09.2016)
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15Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinin merkezini de ele geçirdi. Muhalifler Bab merkezinde sevinç gösterisinde bulundu. (23.02.2017)
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16Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DAEŞ'ten temizlenen Cerablus'a dönen Suriyelilerin sayısı 4 bini aştı. (04.10.2016)
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17Terör örgütlerinden temizlenen Cerablus'ta, çeşitli etnik gruplardan Suriyeliler kentin özgürlüğünü kutladı. (07.10.2016)
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18Harekat kapsamında ÖSO'ya bağlı birlikler Çobanbey beldesinin güneydoğusundaki Tuveyran köyünü de DAEŞ'ten aldı. (04.09.2016)
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19Harekat kapsamında muhalif birlikler, Bab ilçesinin batı kesimlerinde örgütün olduğu yerlere hafif ve ağır silahlarla saldırdı. (11.12.2016)
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20Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinin merkezini de ele geçirdi. Muhalifler Bab merkezinde sevinç gösterisinde bulundu. (23.02.2017)
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21Suriye'nin Türkiye sınırında DAEŞ kontrolündeki Cerablus ilçe merkezi Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolüne geçti. (25.08.2016)
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22Harekat kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurlarca terör örgütü DEAŞ'a ait 187 hedef ateş altına alındı. (10.02.2017)
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23Suriye'nin Türkiye sınırında DAEŞ kontrolündeki Cerablus ilçe merkezi Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolüne geçti. (25.08.2016)
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24Harekat kapsamında Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı birlikler, Halep'in Bab ilçesinin kuzeyindeki Tel Batal köyünde DEAŞ mevzilerine ağır silahlarla saldırdı. (07.11.2016)
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25Fırat Kalkanı Operasyonu'nda, Özgür Suriye Ordusu'na bağlı muhalifler konvoylar halinde Cerablus bölgesine ilerledi. (25.08.2016)
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26Harekat kapsamında Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolü ele geçirdiği Suriye'nin Halep kentine bağlı Cerablus ilçesinde daha güvenli bir hayata kavuştuklarını belirten çocuklar, mutluluklarını askerlerle paylaştı. (28.08.2016)
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27Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından terör örgütlerinden temizlenen Cerablus'ta çeşitli etnik gruplardan oluşan Suriyeliler, PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'yi protesto etti. (30.09.2016)
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28Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı birlikler, Cerablus'a bağlı Kandura beldesini terör örgütü DAEŞ'ten kurtardı. Kandura Beldesinde yaşayan sivil halk ÖSO'ya bağlı birlikleri sevinç gösterileriyle karşıladı. (04.09.2016)
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29Fırat Kalkanı Harekatı'nın simge şehri Suriye'nin Cerablus ilçesine dönen binlerce aile, yarım bıraktıkları umutlarına tekrar kavuşmanın sevinci içerisinde. (17.09.2016)
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30. Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Çobanbey'e bağlı 2 köye operasyon düzenledi. (23.09.2016)