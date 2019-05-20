Fırtına Vadisi'nde yıkım gerginliği

İnşaat sahibi Eksilmez, Kültür ve Turizm Bakanlığından kendilerine "turistik tesis işletme belgesi" verildiğini iddia ederek, "Baştan beri neden imar çalışması yapılmadı? Niye 'Senin burada 4 dönüm arazin varsa gel 300 metre projeni yap' demiyorlar. Bir limit koyulsun. 'Yapmayacaksın' diyorlar, neden yapmayacağım? Devlet tapu vermedi mi bana? Verdiyse neden bana izin vermiyorsun? İnşaatla ilgili bakanlıkta turizm yatırım teşvik belgeleri aldık; ama resmi izin çıkmıyor. Burada bina yaptık, o günden bugüne 'İmar çıkacak, yapın' dediler ama çıkmadı. Bunu şimdi yıkacağına önceden yaptırmasaydın. Hakkımı savunmak zorundayım, buraya masraf ettik. Yazık, günah değil mi? Bizim mağduriyetimiz ne olacak? Yıkılması gerekiyorsa bize bir yol göstersinler. Uyalım, bir şekilde gerekirse biz yıkalım" diye konuştu.