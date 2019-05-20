Fırtına Vadisi'nde yıkım gerginliği
Anadolu Ajansı, DHA
Rize'nin Fırtına Vadisi’nde inşa edilen 21 kaçak yapının yıkımı için bölgeye giden ekipler ile bina sahipleri arasında gerginlik yaşandı.
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Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün yıkım ihalesinin ardından Çamlıhemşin ilçesine bağlı Fırtına Vadisi boyunca inşa edilen 21 kaçak ve ruhsatsız yapıyla ilgili çalışmalara başlandı.
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Jandarma ekipleri, ilk olarak Akkaya köyünde, Fırtına Deresi kenarındaki Kemal Eksilmez'e ait 3 katlı yapının yıkımı için tedbir aldı.
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İş makinesi operatörüne tepki gösteren inşaat sahipleri, jandarma ekiplerince uzaklaştırıldı.
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İnşaat sahibi Eksilmez, Kültür ve Turizm Bakanlığından kendilerine "turistik tesis işletme belgesi" verildiğini iddia ederek, "Baştan beri neden imar çalışması yapılmadı? Niye 'Senin burada 4 dönüm arazin varsa gel 300 metre projeni yap' demiyorlar. Bir limit koyulsun. 'Yapmayacaksın' diyorlar, neden yapmayacağım? Devlet tapu vermedi mi bana? Verdiyse neden bana izin vermiyorsun? İnşaatla ilgili bakanlıkta turizm yatırım teşvik belgeleri aldık; ama resmi izin çıkmıyor. Burada bina yaptık, o günden bugüne 'İmar çıkacak, yapın' dediler ama çıkmadı. Bunu şimdi yıkacağına önceden yaptırmasaydın. Hakkımı savunmak zorundayım, buraya masraf ettik. Yazık, günah değil mi? Bizim mağduriyetimiz ne olacak? Yıkılması gerekiyorsa bize bir yol göstersinler. Uyalım, bir şekilde gerekirse biz yıkalım" diye konuştu.
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Arazi sahibi Ahmet Yaylacı ise kendilerine verilen tutanağın hükmünün olmadığı belirtilerek, yapılarını yapmalarının söylendiğini savundu.
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Yaylacı, "Bu söylendikten sonra yapı kayıt belgemi teslim ettim. Belgeyi bile ben anlamadığım için Özel İdare'de bulunan memurlar doldurdu. Maalesef suçlanan vatandaş oluyor. Memurlar, bize 'Yapın, devlet kiminkini yıktı ki sizinkini de yıkacak?' dediler. Sanki bize bir kumpas düzenlendi. Burada yatırım yapanların kötü niyetle yaptıklarını sanmıyorum" dedi.
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