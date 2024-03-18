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Fitre ne zaman verilir, ne kadar oldu? 2024 Ramazan fitresi bayramdan önce verilir mi?

Ramazan ayının gelmesi ve oruç ibadetinin yerine getirilmeye başlamasıyla birlikte fitrenin ne zaman verileceği merak ediliyor. Her yıl ramazan ayında, nisap miktarı (80,18 gram altın veya bu değerde) mala sahip olan Müslümanlar fitre vermekle yükümlüdür. Peki, 2024 fitre ne zaman verilir, ne kadar oldu? Ramazan fitresi bayramdan önce verilir mi?

Fitre ne zaman verilir, ne kadar oldu? 2024 Ramazan fitresi bayramdan önce verilir mi? - 1

2024 ramazan ayıyla birlikte fitre, zekat gibi konular gündeme geldi. İslam dininde, temel ihtiyaç ve borçlarının dışında nisap miktarı belli değerde olan her Müslüman fitre vermekle yükümlü olarak kabul edilir. Peki, fitre ne zaman verilir, ne kadar oldu? 2024 Ramazan fitresi bayramdan önce verilir mi?

TÜRKİYE HABERLERİ

Fitre ne zaman verilir, ne kadar oldu? 2024 Ramazan fitresi bayramdan önce verilir mi? - 2

FİTRE NE ZAMAN VERİLİR?

Fitre yani fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir.

Bununla birlikte, bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak, bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir.

Fitre ne zaman verilir, ne kadar oldu? 2024 Ramazan fitresi bayramdan önce verilir mi? - 3

FİTRE KİMLERE VERİLİR?

Ramazan Bayramına kavuşan, temel ihtiyaçlarının ve bir yıllık borçlarının dışında nisap miktarı (80,18 gr. altın veya bu değerde) mala sahip olan Müslümanlar kendileri ve velâyetleri altındaki kişiler için fıtır sadakası vermekle yükümlüdürler (Kâsânî, Bedâî’, 2/70,72). Ancak fıtır sadakası ile yükümlü olmak için bulunması gereken nisap miktarı malın, “artıcı” özellikte olması ve üzerinden “bir kamerî yıl” geçmiş olması gerekmez.

Kişi, kendisinin ve ergenlik çağına ulaşmamış çocuklarının fitresini vermekle yükümlüdür (Kâsânî, Bedâî’, 2/70). Buna karşılık kişinin ana-babası, büyük çocukları, karısı, kardeşleri ve diğer yakınları için fitre ödeme zorunluluğu yoktur (Kâsânî, Bedâî’, 2/70,72).

Fitre ne zaman verilir, ne kadar oldu? 2024 Ramazan fitresi bayramdan önce verilir mi? - 4

2024 FİTRE NE KADAR OLDU?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2024 yılı fitre miktarını 130 lira olarak belirlendiğini duyurdu.

Buna göre; Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine verilecek olan 2024 fitre bedeli 130 lira oldu.

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