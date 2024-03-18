Fitre ne zaman verilir, ne kadar oldu? 2024 Ramazan fitresi bayramdan önce verilir mi?
Ramazan ayının gelmesi ve oruç ibadetinin yerine getirilmeye başlamasıyla birlikte fitrenin ne zaman verileceği merak ediliyor. Her yıl ramazan ayında, nisap miktarı (80,18 gram altın veya bu değerde) mala sahip olan Müslümanlar fitre vermekle yükümlüdür. Peki, 2024 fitre ne zaman verilir, ne kadar oldu? Ramazan fitresi bayramdan önce verilir mi?
2024 ramazan ayıyla birlikte fitre, zekat gibi konular gündeme geldi. İslam dininde, temel ihtiyaç ve borçlarının dışında nisap miktarı belli değerde olan her Müslüman fitre vermekle yükümlü olarak kabul edilir. Peki, fitre ne zaman verilir, ne kadar oldu? 2024 Ramazan fitresi bayramdan önce verilir mi?