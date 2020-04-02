Freni boşalan TIR, uygulama noktasındaki araçlara çarptı: 5 ölü, 21 yaralı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni boşalan TIR'ın, polis ekiplerinin uygulama noktasındaki araçlara çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. Hatay-Belen kara yolundan İskenderun istikametine seyir halindeki sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen TIR'ın freni, Denizevleri kavşağı yakınlarında boşaldı.\nKAZA ANI KAMERADA TIR, önce Deniz Alayı kavşağında polis ekiplerinin uygulama noktasındaki araçlara, ardından bir spor salonunun duvarına çarparak durabildi. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.