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Freni patlayan tanker, otomobil ve minibüse çarptı: 3 yaralı

Anadolu Ajansı

Aksaray'da freni patlayan zift yüklü tankerin otomobil ile minibüse çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

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    Salih Kurt (59) idaresindeki zift yüklü tanker, Tacin Mahallesi Sanayi Caddesi'nde freninin patlaması sonucu kontrolden çıktı.
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    Kazada, tanker sürücüsü Kurt, otomobil sürücüsü Duran ve otomobilde bulunan Musa Altınsoy (59) yaralandı.
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    Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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    Öte yandan tankerden dökülen zift nedeniyle, yol bir süre trafiğe kapatıldı.
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