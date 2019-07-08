Freni patlayan tanker, otomobil ve minibüse çarptı: 3 yaralı
Anadolu Ajansı
Aksaray'da freni patlayan zift yüklü tankerin otomobil ile minibüse çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
-
1Salih Kurt (59) idaresindeki zift yüklü tanker, Tacin Mahallesi Sanayi Caddesi'nde freninin patlaması sonucu kontrolden çıktı.
-
2Tanker, aynı yönden ilerleyen Uğur Duran (45) idaresindeki yabancı plakalı otomobile, ardından Cenap Göker (52) yönetimindeki minibüse çarptıktan sonra devrildi.
-
3Kazada, tanker sürücüsü Kurt, otomobil sürücüsü Duran ve otomobilde bulunan Musa Altınsoy (59) yaralandı.
-
4Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
-
5Öte yandan tankerden dökülen zift nedeniyle, yol bir süre trafiğe kapatıldı.
-
6