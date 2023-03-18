Gaziantep ve Kilis'te sağanak ve dolu etkili oldu

Gaziantep ve Kilis'te sağanak ve dolu etkili oldu. İki kentte akşam saatlerinde başlayan yağış ve dolu nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yağışın gece boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Gaziantep ve Kilis'te sağanak ve dolu etkili oldu - 1

Kilis'te sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Gaziantep ve Kilis'te sağanak ve dolu etkili oldu - 2

Kentte akşam saatlerinde başlayan yağış ve dolu nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Gaziantep ve Kilis'te sağanak ve dolu etkili oldu - 3

Caddelerde su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.

Gaziantep ve Kilis'te sağanak ve dolu etkili oldu - 4

Ceviz büyüklüğünde yağan dolu vatandaşları tedirgin ederken, kent beyaza büründü.

Gaziantep ve Kilis'te sağanak ve dolu etkili oldu - 5

Gök gürültüsü ve şimşekler eşliğinde yağan sağanak vatandaşların ''Gök delindi'' yorumuna neden oldu.

Gaziantep ve Kilis'te sağanak ve dolu etkili oldu - 6

Yağışın gece boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Gaziantep ve Kilis'te sağanak ve dolu etkili oldu - 7

Gaziantep'te de sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Kentte akşam saatlerinde başlayan yağış ve dolu nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Gaziantep ve Kilis'te sağanak ve dolu etkili oldu - 8

Su birikintileri yüzünden araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.

Gaziantep ve Kilis'te sağanak ve dolu etkili oldu - 9

Dolu sebebiyle araçların üzerinin beyaz örtüyle kaplandığı kentte bazı vatandaşlar araçlarını battaniye ve halılarla örttü.

Gaziantep ve Kilis'te sağanak ve dolu etkili oldu - 10

Öte yandan kent merkezinden geçen Allaben Deresi'nde ise yer yer taşkınların oluştuğu gözlendi.

Gaziantep ve Kilis'te sağanak ve dolu etkili oldu - 11

Yağışın gece boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Gaziantep ve Kilis'te sağanak ve dolu etkili oldu - 12

Öte yandan Oğuzeli ilçesine bağlı Körkün Mahallesi'ndeki bir ahıra yıldırım isabet etmesi dolayısıyla 4 koyun telef oldu.

Gaziantep ve Kilis'te sağanak ve dolu etkili oldu - 13
Gaziantep ve Kilis'te sağanak ve dolu etkili oldu - 14
Gaziantep ve Kilis'te sağanak ve dolu etkili oldu - 15
DAHA FAZLA GÖSTER