Gelir uzman yardımcılığı sınavı başvuruları ne zaman? (GİB yeni sınav tarihini duyurdu)

Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) istihdam edilecek 1271 gelir uzman yardımcısı alımına yönelik yapılacak sınav ve başvuru tarihlerinde değişikliğe gidildi. Peki, gelir uzman yardımcılığı sınavı başvuruları ne zaman başlayacak, sınav ne zaman yapılacak?

Gelir uzman yardımcılığı sınavı başvuruları ne zaman? (GİB yeni sınav tarihini duyurdu) - 1

Gelir uzman yardımcılığı sınavının tarihi değişti. GİB'in konuya ilişkin düzeltme ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Giriş sınavının yazılı bölümü 29 Haziran'da Ankara'da yapılacak. Sınav, saat 13.45’te başlayacak ve 90 dakika sürecek. Adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.




TÜRKİYE HABERLERİ

Gelir uzman yardımcılığı sınavı başvuruları ne zaman? (GİB yeni sınav tarihini duyurdu) - 2

GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ

Buna göre, söz konusu sınava ön başvurular 18-25 nisan, nihai başvurular ise 10-16 mayıs tarihlerinde alınacak.

Gelir uzman yardımcılığı sınavı başvuruları ne zaman? (GİB yeni sınav tarihini duyurdu) - 3

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Adaylar ön başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) veya ÖSYM’nin mobil uygulamasından T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile elektronik ortamda yapacaklar.

Ön başvuru yapacak adaylardan hizmet bedeli alınacaktır. (ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına yatırılacaktır.) Sınava başvuracak adayların KPSS puanları, ÖSYM tarafından ön başvuru esnasında kontrol edilecektir. Adaylar sınava ön başvurularını yaptıktan sonra ön başvuru ücretini, 18-26 Nisan 2024 tarihleri arasında yatıracaklardır. Ön başvuru ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları ön başvurular işleme alınmayacak.

Gelir uzman yardımcılığı sınavı başvuruları ne zaman? (GİB yeni sınav tarihini duyurdu) - 4

SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

- Sınava, T.C. uyruklu olup (Bulgaristan’dan göç dâhil) sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış (1 Ocak 1989 tarihinde veya bu tarihten sonra doğanlar) olanlar başvurabilecektir.

- En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,

- ÖSYM tarafından 2022 ve 2023 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarının birinden KPSS (A) P48 türünden 65 ve üzeri puan almış olmak,

- Süresi içinde ve usule uygun şekilde başvuru yapmış olmak.

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