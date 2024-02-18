Gelir uzman yardımcılığı sınavı başvuruları ne zaman? (GİB yeni sınav tarihini duyurdu)

SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,



- Sınava, T.C. uyruklu olup (Bulgaristan’dan göç dâhil) sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış (1 Ocak 1989 tarihinde veya bu tarihten sonra doğanlar) olanlar başvurabilecektir.



- En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,



- ÖSYM tarafından 2022 ve 2023 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarının birinden KPSS (A) P48 türünden 65 ve üzeri puan almış olmak,



- Süresi içinde ve usule uygun şekilde başvuru yapmış olmak.