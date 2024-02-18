Gelir uzman yardımcılığı sınavı başvuruları ne zaman? (GİB yeni sınav tarihini duyurdu)
Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) istihdam edilecek 1271 gelir uzman yardımcısı alımına yönelik yapılacak sınav ve başvuru tarihlerinde değişikliğe gidildi. Peki, gelir uzman yardımcılığı sınavı başvuruları ne zaman başlayacak, sınav ne zaman yapılacak?
Gelir uzman yardımcılığı sınavının tarihi değişti. GİB'in konuya ilişkin düzeltme ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Giriş sınavının yazılı bölümü 29 Haziran'da Ankara'da yapılacak. Sınav, saat 13.45’te başlayacak ve 90 dakika sürecek. Adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.