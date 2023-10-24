Genç Betül arkadaşlarına yetişmek isterken yaşamını yitirdi
İstanbul Bakırköy’de arkadaşlarıyla randevusuna yetişmek için cep telefonu uygulamasından çağırdığı motokurye, beton pompası taşıyan kamyona çarpan Betül Gürbüz, yaşamını yitirdi. Kazanın ardından gözaltına alınan motosiklet sürücüsü Serkan A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul’da arkadaşlarıyla randevusuna yetişmek için, cep telefonu uygulamasından motokurye çağıran Betül Gürbüz, motosikletin kaza yapması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, geçen Cumartesi saat 09.00 sıralarında, Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi yol ayrımında meydana geldi.
Muhasebecilik yapan Betül Gürbüz arkadaşlarıyla Bakırköy’deki randevusuna geç kalmamak için cep telefonu uygulamasından motokurye çağırdı.Gürbüz, motokurye Serkan A. ile yola çıktı.