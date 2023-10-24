Genç Betül arkadaşlarına yetişmek isterken yaşamını yitirdi

Hastane yol ayrımına geldikleri sırada, Serkan A. direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önündeki beton pompası taşıyan kamyona çarptı.

Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü ve Betül Gürbüz yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ayağından ağır yaralanan Gürbüz’ü hastaneye kaldırdı. Hastaneden yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kadın yaşamını yitirdi.