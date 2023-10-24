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Genç Betül arkadaşlarına yetişmek isterken yaşamını yitirdi

İstanbul Bakırköy’de arkadaşlarıyla randevusuna yetişmek için cep telefonu uygulamasından çağırdığı motokurye, beton pompası taşıyan kamyona çarpan Betül Gürbüz, yaşamını yitirdi. Kazanın ardından gözaltına alınan motosiklet sürücüsü Serkan A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Genç Betül arkadaşlarına yetişmek isterken yaşamını yitirdi - 1

İstanbul’da arkadaşlarıyla randevusuna yetişmek için, cep telefonu uygulamasından motokurye çağıran Betül Gürbüz, motosikletin kaza yapması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, geçen Cumartesi saat 09.00 sıralarında, Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi yol ayrımında meydana geldi.

Muhasebecilik yapan Betül Gürbüz arkadaşlarıyla Bakırköy’deki randevusuna geç kalmamak için cep telefonu uygulamasından motokurye çağırdı.

Gürbüz, motokurye Serkan A. ile yola çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Genç Betül arkadaşlarına yetişmek isterken yaşamını yitirdi - 2

Hastane yol ayrımına geldikleri sırada, Serkan A. direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önündeki beton pompası taşıyan kamyona çarptı.

Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü ve Betül Gürbüz yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ayağından ağır yaralanan Gürbüz’ü hastaneye kaldırdı. Hastaneden yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kadın yaşamını yitirdi.

Genç Betül arkadaşlarına yetişmek isterken yaşamını yitirdi - 3

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Serkan A.’nın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, kamyon şoförü Emrah D. ve motosiklet sürücüsü Serkan A.'yı gözaltına alarak polis merkezine götürdü.
Genç Betül arkadaşlarına yetişmek isterken yaşamını yitirdi - 4

Adliyeye sevk edilen Serkan A. tutuklanırken Emrah D. serbest bırakıldı.

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