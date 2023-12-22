Genç çiftin balayındaki sır ölümünde ihmaller zinciri | 106 numaralı odadaki ölümler, göz göre göre geldi
Balayı için gittikleri Kapadokya’da konakladıkları otel odasında ölü bulunan Mutlu ve Kader Akbaş çiftinin ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. Soruşturma dosyasına eklenen bilirkişi raporu, genç çiftin ölümündeki ihmaller zincirini gözler önüne serdi. Rapora göre otelin kazan dairesi ve bacalarının gerekli bakımları yapılmadı, odalarda da karbonmonoksit dedektörü yer almıyordu. Rüzgarlı bir günde yakılmaya çalışılan kazan dairesinden sızan karbonmonoksit, kazan dairesinin hemen üzerinde yer alan 106 numaralı odada konaklayan genç çiftin sonu oldu.
İstanbul’da evlendikten sonra balayı için Nevşehir’e giden Mutlu ve Kader Akbaş çifti, Kapadokya’da konakladıkları otel odasında ölü bulundu.
Çiftin, karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.
Geçen mart ayında yaşanan olaya ilişkin, 3 otel yetkilisi tutuklandı. Ancak tutuklular, yapılan itiraz üzerine serbest bırakıldı.Çiftin yakınları, karara tepki gösterdi.