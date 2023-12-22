Genç çiftin balayındaki sır ölümünde ihmaller zinciri | 106 numaralı odadaki ölümler, göz göre göre geldi

Balayı için gittikleri Kapadokya’da konakladıkları otel odasında ölü bulunan Mutlu ve Kader Akbaş çiftinin ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. Soruşturma dosyasına eklenen bilirkişi raporu, genç çiftin ölümündeki ihmaller zincirini gözler önüne serdi. Rapora göre otelin kazan dairesi ve bacalarının gerekli bakımları yapılmadı, odalarda da karbonmonoksit dedektörü yer almıyordu. Rüzgarlı bir günde yakılmaya çalışılan kazan dairesinden sızan karbonmonoksit, kazan dairesinin hemen üzerinde yer alan 106 numaralı odada konaklayan genç çiftin sonu oldu.

Genç çiftin balayındaki sır ölümünde ihmaller zinciri | 106 numaralı odadaki ölümler, göz göre göre geldi - 1

İstanbul’da evlendikten sonra balayı için Nevşehir’e giden Mutlu ve Kader Akbaş çifti, Kapadokya’da konakladıkları otel odasında ölü bulundu.

Çiftin, karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.

Geçen mart ayında yaşanan olaya ilişkin, 3 otel yetkilisi tutuklandı. Ancak tutuklular, yapılan itiraz üzerine serbest bırakıldı.

Çiftin yakınları, karara tepki gösterdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Genç çiftin balayındaki sır ölümünde ihmaller zinciri | 106 numaralı odadaki ölümler, göz göre göre geldi - 2

Mutlu ve Kader Akbaş çiftinin ölümüne neden olan olaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Genç çiftin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı, hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu.

Sabah gazetesinin haberine göre; otel işletmecisi Emin Ağmaz, resepsiyonist Ahmet Kılıç ve otelin mesul müdürü Tayfun Uslu hakkında taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Genç çiftin balayındaki sır ölümünde ihmaller zinciri | 106 numaralı odadaki ölümler, göz göre göre geldi - 3

Otel işletmecisi Ağmaz, iddianamede yer alan ifadesinde kazan dairesi ve baca işleriyle mesul müdürü Tayfun Uslu’nun ilgilendiğini söyledi.

Resepsiyonist Ahmet Kılıç ise kazan dairesi bakım ve baca temizliğinin 3-4 ayda bir yapıldığını söyledi.

Kılıç, 12 Mart günü öğle saatlerinde çiftin kaldığı otel odasının hemen altında bulunan kazanı çalıştırmaya gittiğinde, kazanın ateşini iyi çekmediğini ve dışarı doğru vurduğunu gördüğünü söyledi.

Kılıç, durumu aynı gün mesul müdür Uslu’ya bildirdiğini söyledi.

Genç çiftin balayındaki sır ölümünde ihmaller zinciri | 106 numaralı odadaki ölümler, göz göre göre geldi - 4

KAZAN BACASI ESKİ VE ÇÜRÜK

Dosyada yer alan bilirkişi raporu ise ihmaller zincirini gözler önüne serdi.

Raporda, otelin kazan dairesinin ve bacanın doğru bir şekilde kurulum ve bakımlarının yapılmayarak yanlış şekilde işletildiği belirtildi.

Gerekli uyarı levhalarının ve talimatnamelerin koyulmadığı, duman ve karbonmonoksit dedektörlerinin olmadığı ifade edildi.

Raporda, kazan bacasının eski ve çürük olduğu halde tamiratının ve yenilemesinin yapılmadığı, personele gerekli eğitimlerin verilmediği, personele kazan yakıcı (ateşçi) belgelerinin aldırılmadığı, iş sağlığı ve güvenliği genel kaidelerine uyulmadığı kaydedildi.

Genç çiftin balayındaki sır ölümünde ihmaller zinciri | 106 numaralı odadaki ölümler, göz göre göre geldi - 5

ODALARDA KARBONMONOKSİT DEDEKTÖRÜ YOK

Pazar günü hava rüzgarlı ve kazan çekmediği halde kazanın yakılmaya çalışılmaya devam ettiği, kazanın söndürülmediği, müşterileri etkileyecek bir durum olduğu halde gerekli tedbirlerin alınmadığı vurgulandı.

Etkilenebilecek odaların boşaltılmadığının belirtildiği raporda, oluşan duman ve karbonmonoksitin diğer otel birimlerine odalara dolmasına engel olacak tedbirlerin alınmadığı, odaların yeterli havalandırmalarının bulunmadığı, dumandan veya gazdan ekilebilecek odalarda karbonmonoksit dedektörlerin koyulmadığı, meydana gelen olayın ihmaller, tedbirsizlikler, dikkatsizlikler, bilgisizlikler, eğitimsizlikler ve denetimsizlikler zinciri sonucu meydana geldiği kaydedildi.
Genç çiftin balayındaki sır ölümünde ihmaller zinciri | 106 numaralı odadaki ölümler, göz göre göre geldi - 6

Soruşturma sonrasında hazırlanan iddianamede, olay günü kazan dairesini yakan Ahmet Kılıç’ın öğlen saatlerinde kazanda ve bacada sıkıntı olduğunu görerek bunu otelin mesul müdürü Tayfun Uslu’ya söylediği, bu durumdan otelin işletme sahibi Emin Ağmaz'ın da haberdar olduğu belirtildi.

Genç çiftin balayındaki sır ölümünde ihmaller zinciri | 106 numaralı odadaki ölümler, göz göre göre geldi - 7

KAZAN DAİRESİNİN HEMEN ÜZERİNDE KONAKLIYORLARDI

Şüphelilerin genç çifti, otelin kazan dairesinde sorun olmasına rağmen kazan dairesinin hemen üstündeki 106 numaralı odaya kabul ettikleri, baca temizliğinin kazan ve bacada sıkıntı olduğu gün değil de ertesi gün ve ölenlerin bahsi geçen odada bulunup bulunmadıkları kontrol edilmeden yaptırıldığı vurgulandı.

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