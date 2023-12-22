Genç çiftin balayındaki sır ölümünde ihmaller zinciri | 106 numaralı odadaki ölümler, göz göre göre geldi

KAZAN BACASI ESKİ VE ÇÜRÜK

Dosyada yer alan bilirkişi raporu ise ihmaller zincirini gözler önüne serdi.

Raporda, otelin kazan dairesinin ve bacanın doğru bir şekilde kurulum ve bakımlarının yapılmayarak yanlış şekilde işletildiği belirtildi.

Gerekli uyarı levhalarının ve talimatnamelerin koyulmadığı, duman ve karbonmonoksit dedektörlerinin olmadığı ifade edildi.

Raporda, kazan bacasının eski ve çürük olduğu halde tamiratının ve yenilemesinin yapılmadığı, personele gerekli eğitimlerin verilmediği, personele kazan yakıcı (ateşçi) belgelerinin aldırılmadığı, iş sağlığı ve güvenliği genel kaidelerine uyulmadığı kaydedildi.