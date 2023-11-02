Genç Melike 1 hafta süren yaşam savaşını kaybetti
Antalya’nın Serik ilçesinde, kendisini okula götüren babasının kullandığı motosikletin otobüsle çarpışması sonucu yaralanan 16 yaşındaki Melike Oğuz, tedavi gördüğü hastanede 1 hafta sonra yaşamını yitirdi. Genç Melike, gözyaşları arasında toprağa verildi.
Serik’te Atatürk Anadolu Lisesi 12’nci sınıf öğrencisi Melike Oğuz, 25 Ekim’de babası Hüseyin Oğuz ile okula gitmek için motosikletle yola çıktı.
Hüseyin Oğuz’un motosikleti, Orta Mahalle’deki Belek Turizm Yolu’nda şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüsle çarpıştı.
Kazada motosikletten düşen Melike, ağır yaralandı.Sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesi’ne götürülen Melike, ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğum bakım servisinde tedavi gören Melike, dün yaşamını yitirdi.