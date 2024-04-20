Genç Yeşim’i pompalı tüfekle öldüren eski sevgiliye iyi hal indirimli müebbet hapis
Zonguldak’ta görüşme istediğini reddeden eski sevgilisi Yeşim Sönmez’i pompalı tüfekle vurarak öldüren Başaran Çevikoğlu’nun yargılandığı davada karar belli oldu. Mahkeme Çevikoğlu’nu iyi hal indirimiyle müebbet hapse çarptırdı. Genç kadının ailesi Çevikoğlu’na verilen cezada iyi hal indirimi uygulanmasına tepki gösterdi.
Zonguldak’ta görüşme isteğini reddeden eski sevgilisini öldüren sanığa iyi hal indirimiyle müebbet hapis cezası verildi.