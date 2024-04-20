Genç Yeşim’i pompalı tüfekle öldüren eski sevgiliye iyi hal indirimli müebbet hapis

Zonguldak’ta görüşme istediğini reddeden eski sevgilisi Yeşim Sönmez’i pompalı tüfekle vurarak öldüren Başaran Çevikoğlu’nun yargılandığı davada karar belli oldu. Mahkeme Çevikoğlu’nu iyi hal indirimiyle müebbet hapse çarptırdı. Genç kadının ailesi Çevikoğlu’na verilen cezada iyi hal indirimi uygulanmasına tepki gösterdi.

Genç Yeşim’i pompalı tüfekle öldüren eski sevgiliye iyi hal indirimli müebbet hapis - 1

Zonguldak’ta görüşme isteğini reddeden eski sevgilisini öldüren sanığa iyi hal indirimiyle müebbet hapis cezası verildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Genç Yeşim’i pompalı tüfekle öldüren eski sevgiliye iyi hal indirimli müebbet hapis - 2

Olay, 30 Nisan 2023’te Ereğli ilçesi meydana geldi. Saltukova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nde çalışan Başaran Çevikoğlu, otomobille eski sevgilisi Yeşim Sönmez’in evinin önüne geldi.

Yeşim Sönmez motosikletini park edip eve girmeye çalıştığı sırada Başaran Çevikoğlu ile karşılaştı.

Çevikoğlu, kadının önünü kesince tartışma çıktı.

İddiaya göre Çevikoğlu, otomobilinden aldığı pompalı tüfekle Sönmez’e 2 el ateş açtı. Başından ve göğsünden yaralanan Yeşim Sönmez, kanlar içinde yere yığıldı.

Genç Yeşim’i pompalı tüfekle öldüren eski sevgiliye iyi hal indirimli müebbet hapis - 3

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bu sırada saldırgan kaçtı. Yeşim Sönmez, kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Başaran Çevikoğlu'nun, 12 yaşında bir kızı olan Sönmez’le görüşmek istediğini, ancak kadının bunu reddettiği belirtildi.

Başaran Çevikoğlu yakalanıp, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Genç Yeşim’i pompalı tüfekle öldüren eski sevgiliye iyi hal indirimli müebbet hapis - 4

İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANDI

Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi’nde davanın karar duruşması görüldü. Duruşmada, öldürülen kadının ailesi ile tutuklu sanık ve taraf avukatları hazır bulundu.

Son sözü sorulan sanık ağlayarak, “Çok pişmanım, keşke böyle bir şey yapmasaydım.” dedi.

Genç Yeşim’i pompalı tüfekle öldüren eski sevgiliye iyi hal indirimli müebbet hapis - 5

Mahkeme heyeti Çevikoğlu’na tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasına karar verdi. İyi hal indirimi uygulanan sanığın cezası müebbet hapse indirildi.

Genç Yeşim’i pompalı tüfekle öldüren eski sevgiliye iyi hal indirimli müebbet hapis - 6

ACILI AİLE TEPKİLİ

Sönmez’in acılı annesi Emine Leyla Sönmez, karara tepki göstererek, “Böyle bir olayda bu nasıl karar? Tasarlayarak adam öldürme suçu sabit bir katile nasıl olur da iyi halden indirim yapılır?” dedi.

Mahkeme çıkışında aile üyeleri kararı istinafa götüreceklerini belirtti.
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