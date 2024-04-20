Genç Yeşim’i pompalı tüfekle öldüren eski sevgiliye iyi hal indirimli müebbet hapis

ACILI AİLE TEPKİLİ

Sönmez’in acılı annesi Emine Leyla Sönmez, karara tepki göstererek, “Böyle bir olayda bu nasıl karar? Tasarlayarak adam öldürme suçu sabit bir katile nasıl olur da iyi halden indirim yapılır?” dedi.

Mahkeme çıkışında aile üyeleri kararı istinafa götüreceklerini belirtti.