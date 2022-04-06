Giresun'da 4 ev yandı, dumandan etkilenen 2 kişi hastanelik oldu

Haberler - DHA 06.04.2022 - 17:28
Giresun'un Sultankonağı köyünde, Muhlis Ceylan’a ait evde öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle alevler, bitişikteki 3 ev ile 2 samanlığa sıçradı. İhbarla bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu alevler, güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 2 kişi de Şebinkarahisar Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.
İtfaiye ekiplerince soğutma çalışması yapılırken 4 ev ile 2 samanlığın yandığı tespit edildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.