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Giresun'da 4 ev yandı, dumandan etkilenen 2 kişi hastanelik oldu

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesine bağlı Sultankonağı köyünde 4 ev ile 2 samanlık yanarken dumandan etkilenen 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Haberler - DHA 06.04.2022 - 17:28

Giresun'da 4 ev yandı, dumandan etkilenen 2 kişi hastanelik oldu - 1

'un Sultankonağı köyünde, Muhlis Ceylan’a ait evde öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Giresun'da 4 ev yandı, dumandan etkilenen 2 kişi hastanelik oldu - 2

Rüzgarın da etkisiyle alevler, bitişikteki 3 ev ile 2 samanlığa sıçradı. İhbarla bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

Giresun'da 4 ev yandı, dumandan etkilenen 2 kişi hastanelik oldu - 3

Ekiplerin müdahalesi sonucu alevler, güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 2 kişi de Şebinkarahisar Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Giresun'da 4 ev yandı, dumandan etkilenen 2 kişi hastanelik oldu - 4

İtfaiye ekiplerince soğutma çalışması yapılırken 4 ev ile 2 samanlığın yandığı tespit edildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Giresun'da 4 ev yandı, dumandan etkilenen 2 kişi hastanelik oldu - 5
Giresun'da 4 ev yandı, dumandan etkilenen 2 kişi hastanelik oldu - 6
Giresun'da 4 ev yandı, dumandan etkilenen 2 kişi hastanelik oldu - 7
Giresun'da 4 ev yandı, dumandan etkilenen 2 kişi hastanelik oldu - 8
Giresun'da 4 ev yandı, dumandan etkilenen 2 kişi hastanelik oldu - 9

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