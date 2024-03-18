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Göç yolunda mola

Kütahya'da güneyden kuzeye göç eden yüzlerce leylek, bir tarlada dinlenirken görüntülendi.

Göç yolunda mola - 1

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde göç yolunda mola veren yüzlerce leylek tarlalara iniş yaptı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Göç yolunda mola - 2

Baharın gelmesiyle güneyden kuzeye göç eden leylekler, güzergahtaki Domaniç ilçesinde mola verdi.

Göç yolunda mola - 3

Ekili arazilere inen leylekler tarlalarda güzel görüntüler oluşturdu.

Göç yolunda mola - 4

Yoldan geçerken leylekleri gören sürücüler, araçlarından inip o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

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