Göç yolunda mola
Kütahya'da güneyden kuzeye göç eden yüzlerce leylek, bir tarlada dinlenirken görüntülendi.
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde göç yolunda mola veren yüzlerce leylek tarlalara iniş yaptı.
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde göç yolunda mola veren yüzlerce leylek tarlalara iniş yaptı.
Baharın gelmesiyle güneyden kuzeye göç eden leylekler, güzergahtaki Domaniç ilçesinde mola verdi.
Ekili arazilere inen leylekler tarlalarda güzel görüntüler oluşturdu.
Yoldan geçerken leylekleri gören sürücüler, araçlarından inip o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.