Gökçeada'da toplu uğur böceği ölümleri

Gökçeada'da çok sayıda ölü uğur böceği görüldü. Zararlı böceklerle beslendikleri için tarım için önemli olan uğur böceklerinin ölüm nedeni olarak iki seçenek üzerinde duruluyor.

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İHA 19.07.2020 - 18:23

Çanakkale’nin Kuzey Ege’deki turizm merkezlerinden biri olan Gökçeada’da toplu uğur böceği ölümleri görenleri tedirgin etti.

Entomoloji alanında böceklerle ilgili çalışmalar yapan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Kasap, uğur böceklerinin ölümüyle ilgili iki farklı konuyu ele aldı.

İlk olarak tarım alanlarında kullanılan pestisitin çok fazla kullanımdan kaynaklı bir ölüm olabileceğini belirten Kasap, "En fazla üzerinde durduğumuz konu şu; kullanılan çok fazla miktardaki pestisit, yani tarım ilaçları. Bu sivrisinek ya da karasinek mücadelesinde kullanılan ilaçlar olabilir" dedi.

Kasap ikinci olasılığın ise artan popülasyonları nedeniyle uğurböceklerinin yiyecek bulamamalarının da ölümlere yol açabileceğini belirtti.

Uğur böceklerinin bereket sembolü olduğunu ve zararsız bir böcek türü olduğunu belirten Prof. Dr. İsmail Kasap, şöyle devam etti:



"Öncelikle şunu söyleyeyim uğur böcekleri bizler için yani tarım camiası için çok önemli canlılar. Doğada zararlı olan diğer böcekler üzerinden besleniyorlar. Onların popülasyonlarını azaltıyorlar ve insanlara en ufak bir şekilde alerjik ya da zarar verecek bir canlı grubu değil.

O yüzden bizler için çok önemlidirler ve tarım açısında da biliyorsunuz ki bereket sembolüdür. Tarım alanlarında kullanılan ilaçlar doğal düşmanlarıdır. Uğur böcekleri de bunlardan bir tanesi. Onlara zarar vererek öldürmüş olabilir. Bunlar bizim insan eliyle yapmış olduğumuz sıkıntılar. Bu böceklere ve canlılara karşı."

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