Göktaşı düşerken halayı bozmayan Diyarbakırlılar konuştu: “Meteora selam, halaya devam”

İlk kez böyle bir durumla karşılaştığını anlatan Mertçe, “Halay çekerken mavi ışıkla gökyüzünün parladığını fark ettik. Halay aşkımızdan dolayı halaya devam ettik. Bizim için de farklı bir duygu oldu. Ne olursa olsun halayı bozmadık. Kimse halay aşkımızı sorgulamasın.” dedi.