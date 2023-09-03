Göktaşı düşerken halayı bozmayan Diyarbakırlılar konuştu: “Meteora selam, halaya devam”
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bazı illerde dün akşam gökyüzünde görülen parlak ışık, günün en çok konuşulan haberleri arasına girdi. O anlarda Diyarbakır’da kaydedilen bir görüntü ise sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde, kına gecesine katılanların halay çektiği sırada, gökyüzündeki parlak ışığın kadraja girmesi yer aldı. Halay çekenlerin, o anlarda halayı bozmaması ise dikkat çekti. O esnada halay çeken grubun içinde yer alan İrem Mertçe, “Gökyüzünün aydınlandığını görünce şimşek çakıyor sandım. İlk başta şaşırdık. Bizim için değişik bir anı oldu. Güzel bir şeydi. Yani ‘meteora selam, halaya devam’ diyorum.” diye konuştu.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da bazı illerde dün akşam gökyüzünde görülen parlak ışık, Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesine bağlı Yenievler Mahallesi'nde kına gecesinde halay çekenlere de sürpriz oldu.
Yenievler Mahallesi'nde Sema Mertçe ve Sercan Özdemir çiftinin dün akşam kına gecesi yapıldı.
Kına gecesine katılanlar halay çektiği sırada Diyarbakır'ın yanı sıra bazı illerde de gökyüzünde görülen parlak ışığı, mahallede yaşayan bir kadın cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntü, birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.