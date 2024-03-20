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Gölbaşı Belediyesi hangi partide? Gölbaşı Belediye başkanı kimdir? Gölbaşı Belediye başkan adayları

Gölbaşı Belediyesi hangi partide? Gölbaşı Belediye Başkanı kimdir? Gölbaşı Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ankara Gölbaşı Belediyesini hangi parti kazandı ve Ankara Gölbaşı Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ankara Gölbaşı yerel seçim sonuçları..

Gölbaşı Belediyesi hangi partide? Gölbaşı Belediye başkanı kimdir? Gölbaşı Belediye başkan adayları - 1

GÖLBAŞI BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Ankara Gölbaşı Belediyesini 41.055 alınan oy ve %54.18 oy oranı ile MHP adayı Ramazan Şimşek kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • MHP%54.18
  • İyi Parti%39.09
  • Saadet Partisi%2.69
  • BBP%2.66
  • DSP%0.61
  • DP%0.32
  • Diğer%0.45

TÜRKİYE HABERLERİ

Gölbaşı Belediyesi hangi partide? Gölbaşı Belediye başkanı kimdir? Gölbaşı Belediye başkan adayları - 2

GÖLBAŞI BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Gölbaşı Belediyesi Başkanı Ramazan Şimşek Kimdir?

27/11/1968 yılı ANKARA/Gölbaşı Yavrucuk Köyü (mahallesi)’nde doğdu. Öğrenim hayatına Yavrucuk Köyü’nde başlayarak Dr. Şerafettin Tombuloğlu Lisesi’nde devam etti. Öğrenim hayatına devam ederken, aynı zamanda Serbest Muhasebeci olarak iş hayatına atıldı. 1992 Yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Sigorta Acenteliği faaliyetlerini kapsayan kendi ofisini kurdu. Evli ve bir çocuk babası.2005 – 2008 Yılları Arası Adalet ve Kalkınma Partisi Gölbaşı İlçe Başkanlığı İlçe Sekreteri olarak çalıştı. 2008 – 2012 Yılları arasında Adalet ve Kalkınma Partisi Gölbaşı İlçe Başkanı olarak görev yaptı. Çeşitli S.T.K.’ larda yöneticilik görevi üstlenerek sosyal projelerde yer aldı.

Milliyetçi Hareket Partisi Gölbaşı İlçe teşkilatında çeşitli görevler üstlendi. 2014 yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi’ nden Gölbaşı Belediye Meclis üyesi seçildi.2014 – 2019 Yıllarında Büyükşehir Meclis Üyesi, 2015 yılından itibaren Milliyetçi Hareket Partisi Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili ve aynı dönemde Plan Bütçe Komisyon üyesi oldu. Şuanda da Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı olarak görevini yerine getirmektedir.

Gölbaşı Belediyesi hangi partide? Gölbaşı Belediye başkanı kimdir? Gölbaşı Belediye başkan adayları - 3

GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • SALİH AYDEMİR
  • NECATİ ORMAN
  • MURAT DEMİREL
  • MURAT GÖKÇEN
  • FEHMİ KANDEMİR
  • GÖKHAN KOÇAK
  • HÜSEYİN SARIASLAN
  • RECAİ CANORUÇ
  • NİLGÜN BİRBAŞ
  • ÜMİT GÖKSU
  • ASLITÜRK ÇALLI
  • GÜÇLÜ EMRE ÖZGÜR
  • ÖZGÜR GÜRTAN
  • ŞEVVAL KAZANCI
  • AZİZ ER
  • YAKUP ODABAŞI
  • İHSAN DEMİR
  • ALİ SEZER
  • ERKİN DELİKANLI
  • AHMET ÖZDEMİR
  • HALİL HAKAN ERÇELEBİ
  • RAMAZAN ŞİMŞEK
  • AYSEL DUMAN
  • ADNAN AKPOLAT
  • SELİM AKGÜL
  • CAN AYBARS BİLGİCİER
Gölbaşı Belediyesi hangi partide? Gölbaşı Belediye başkanı kimdir? Gölbaşı Belediye başkan adayları - 4

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