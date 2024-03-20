Gölbaşı Belediyesi hangi partide? Gölbaşı Belediye başkanı kimdir? Gölbaşı Belediye başkan adayları
Gölbaşı Belediyesi hangi partide? Gölbaşı Belediye Başkanı kimdir? Gölbaşı Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ankara Gölbaşı Belediyesini hangi parti kazandı ve Ankara Gölbaşı Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ankara Gölbaşı yerel seçim sonuçları..
GÖLBAŞI BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Ankara Gölbaşı Belediyesini 41.055 alınan oy ve %54.18 oy oranı ile MHP adayı Ramazan Şimşek kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- MHP%54.18
- İyi Parti%39.09
- Saadet Partisi%2.69
- BBP%2.66
- DSP%0.61
- DP%0.32
- Diğer%0.45