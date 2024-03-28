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Gümrükte 142 milyon liralık uyuşturucu ve kaçak eşya yakalandı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, son iki haftada İstanbul, İzmir, Van ve Artvin'de yaklaşık 142 milyon Türk lirası değerinde uyuşturucu ve gümrük kaçağı eşyanın ele geçirildiğini açıkladı. Yakalamalarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları soruşturmalar başlattı.

Gümrükte 142 milyon liralık uyuşturucu ve kaçak eşya yakalandı - 1

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin risk analizi çerçevesinde yürüttüğü çalışmalar sonucu; İstanbul Pendik Limanı'nda yaklaşık 85 kilogram ağırlığında eroin, İstanbul Havalimanı'nda esrar ve kokain başta olmak üzere yaklaşık 36 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Gümrükte 142 milyon liralık uyuşturucu ve kaçak eşya yakalandı - 2

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda toplam 8 kalemde 562 farklı marka ve modellerde elektronik sigara tütünü, şapka, ayakkabı, parfüm, oyun konsolu, projektör, gıda takviyesi, hayvan tarağı gibi eşyalardan oluşan yaklaşık 10 milyon lira değerinde muhtelif eşya ele geçirilerek el konuldu.

Van'daki Kapıköy Gümrük Kapısı'nda 82 adet ve yaklaşık 900 bin lira değerinde kaçak cep telefonu, Artvin Sarp Gümrük Kapısı'nda ise tespih, eski kemer tokaları, kemer tokalarının üzerine işlenmiş madeni paralar, kaşıklar ve çeşitli eşyalar olmak üzere yaklaşık 1,1 milyon lira değerinde kaçak ticari eşya ele geçirildi.

Gümrükte 142 milyon liralık uyuşturucu ve kaçak eşya yakalandı - 3

Gümrük Muhafaza ekiplerinin son iki haftada gerçekleştirdiği operasyonlar neticesinde, yaklaşık 142 milyon Türk lirası değerinde kaçakçılık girişimi engellenmiş oldu. Yakalamalarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca soruşturmalar başlatıldı.

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