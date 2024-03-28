Gümrükte 142 milyon liralık uyuşturucu ve kaçak eşya yakalandı

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda toplam 8 kalemde 562 farklı marka ve modellerde elektronik sigara tütünü, şapka, ayakkabı, parfüm, oyun konsolu, projektör, gıda takviyesi, hayvan tarağı gibi eşyalardan oluşan yaklaşık 10 milyon lira değerinde muhtelif eşya ele geçirilerek el konuldu.

Van'daki Kapıköy Gümrük Kapısı'nda 82 adet ve yaklaşık 900 bin lira değerinde kaçak cep telefonu, Artvin Sarp Gümrük Kapısı'nda ise tespih, eski kemer tokaları, kemer tokalarının üzerine işlenmiş madeni paralar, kaşıklar ve çeşitli eşyalar olmak üzere yaklaşık 1,1 milyon lira değerinde kaçak ticari eşya ele geçirildi.