Gümrükte 142 milyon liralık uyuşturucu ve kaçak eşya yakalandı
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, son iki haftada İstanbul, İzmir, Van ve Artvin'de yaklaşık 142 milyon Türk lirası değerinde uyuşturucu ve gümrük kaçağı eşyanın ele geçirildiğini açıkladı. Yakalamalarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları soruşturmalar başlattı.
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin risk analizi çerçevesinde yürüttüğü çalışmalar sonucu; İstanbul Pendik Limanı'nda yaklaşık 85 kilogram ağırlığında eroin, İstanbul Havalimanı'nda esrar ve kokain başta olmak üzere yaklaşık 36 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.