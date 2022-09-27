Güneşli havaya yağmur arası! İstanbul, Ankara ve diğer illerde bugün hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladı. Güneşli havanın salı ve çarşamba günleri Marmara ve Ege bölgelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü yağışa bırakacağı tahmin ediliyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde beklenen hava durumu...

Güneşli havaya yağmur arası! İstanbul, Ankara ve diğer illerde bugün hava durumu nasıl olacak? - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara ile Ege kıyılarının yer yer parçalı bulutlu, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Güneşli havaya yağmur arası! İstanbul, Ankara ve diğer illerde bugün hava durumu nasıl olacak? - 2

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde artarak, Ülkemiz genelinde genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Güneşli havaya yağmur arası! İstanbul, Ankara ve diğer illerde bugün hava durumu nasıl olacak? - 3

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul'da bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olarak geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının da öğle saatlerinde 26 derecelerde olması tahmin ediliyor.

Güneşli havaya yağmur arası! İstanbul, Ankara ve diğer illerde bugün hava durumu nasıl olacak? - 4

Hafta içi 27-29 derecelerde geçmesi beklenen hava sıcaklığının hafta sonu 3-4 derece ısınması ve mevsin normallerini üstünde olması bekleniyor.

Güneşli havaya yağmur arası! İstanbul, Ankara ve diğer illerde bugün hava durumu nasıl olacak? - 5

27 EYLÜL SALI GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Güneşli havaya yağmur arası! İstanbul, Ankara ve diğer illerde bugün hava durumu nasıl olacak? - 6

28 EYLÜL ÇARŞAMBA GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Güneşli havaya yağmur arası! İstanbul, Ankara ve diğer illerde bugün hava durumu nasıl olacak? - 7

29 EYLÜL PERŞEMBE GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Güneşli havaya yağmur arası! İstanbul, Ankara ve diğer illerde bugün hava durumu nasıl olacak? - 8

30 EYLÜL CUMA GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Güneşli havaya yağmur arası! İstanbul, Ankara ve diğer illerde bugün hava durumu nasıl olacak? - 9

1 EKİM CUMARTESİ GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

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