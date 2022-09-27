Güneşli havaya yağmur arası! İstanbul, Ankara ve diğer illerde bugün hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara ile Ege kıyılarının yer yer parçalı bulutlu, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde artarak, Ülkemiz genelinde genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
İstanbul'da bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olarak geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının da öğle saatlerinde 26 derecelerde olması tahmin ediliyor.
Hafta içi 27-29 derecelerde geçmesi beklenen hava sıcaklığının hafta sonu 3-4 derece ısınması ve mevsin normallerini üstünde olması bekleniyor.