Güngören'de Yalova depreminde hasar gören bina boşaltıldı
Yalova'da meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul Güngören'deki bir binanın balkon tavanında çökme meydana geldi. Yapılan incelemenin ardından binanın boşaltılmasına karar verilirken bina sakinleri ise çaresiz kaldı.
Yalova'nın Çınarcık ilçesi merkezinde 4,1 büyüklüğünde meydana gelen deprem İstanbul'da da hissedildi.
Dün saat 23.53'te meydana gelen depremin ardından İstanbul Güngören'deki 4 katlı binanın 3'üncü katının balkon tavanında çökme meydana geldi.