Güngören'de Yalova depreminde hasar gören bina boşaltıldı

"DEPREM ESNASINDA BİR SES GELDİ KAZA OLDU ZANNETTİK"

Hasan Samter ise, "Deprem esnasında evdeydim. Ufak bir sarsıntı oldu. Kısa sürdü zaten. O esnada bir ses geldi. Ben en üst katta oturuyorum. Balkonun sıvası aşağıya düşmüş. O esnada araba kazası oldu zannettik. Yan taraftaki herkes cama çıktı. Ne oluyor diye bakındılar. Alt komşumdan ses geldi. Aşağı baktığımızda sıva komple yerdeydi. Belediyeye haber verdik. Belediye de gelip kontrol yaptı. Daha sonra tahliye ettiler. Bugün akşama kadar değerli eşyalarınızı alın yoksa mühürleyeceğiz dediler. Eşyalarımızı aldık. Dışarıdayız. Kolonlar sağlıklı değil. Çoğu ıslak. Çatımız iyi durumda değil. Ben en üst katta oturduğum için diğer ev sahipleriyle çok görüştüm. Videoları attım. Bu çatı olmaz, ileride sorun yaşayacağız dememe rağmen oralı olmadılar. Belki de önlemini alsaydık bugün bu sıva düşmezdi. Bizlerde evlerimizde oturuyor olurduk. Evi yapabilecek durumda değiliz. Nasıl yapılacak bilmiyoruz. Bir işin içine girdik. Belediyeyle konuştuk. Kolonlardan örnek aldılar. Ona göre bize haber verecekler. Herhalde bir kira yardımı olacak. Haber bekliyoruz onlardan" diye konuştu.