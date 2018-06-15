Hakkari şehidine veda

12

Bu milletin, Kürt kardeşlerimizin sorunu bölücü terör örgütüdür. Bu sorunu çözmenin yolu, bu terör örgütünü bu topraklardan bir daha gelmemek üzere yok etmektir. Onun için de bir ve beraber olacağız. Bu mücadelede omuz omuza birlikte yürüyeceğiz. Bir kez daha şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum. O, iki bayramın bir arada yaşandığı bir günde ruhunu teslim etti. O, Peygamber Efendimize komşu oldu. Rabbim, bize onun şefaatini nasip eylesin. Geride kalan başta babası, aile efradı olmak üzere bütün yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."