Hakkari-Van kara yolu sel ve heyelan nedeniyle kapandı

Van'ın Başkale ilçesinde 3 gündür aralıklarla süren sağanak sele neden oldu. Birçok ev ve iş yerini su bastı. Van-Hakkari kara yolu sel ve heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Başkale'nin Esenyamaç Mahallesi'nde 11 evin yıkılmasına neden olan sel bugün de Başkale ilçe merkezi ile Ortanca Mahallesi'nde etkili oldu. Taşkınlar ve heyelandan dolayı Van-Hakkari kara yolu kapandı, araçların geçişine izin verilmedi. İş makineleri yolda biriken çamur ve taş parçalarını temizlemeye çalışıyor. Yolun kapanması nedeniyle iki yönde de onlarca araç bekletildi. Başkale ilçe merkezi ile Ortanca Mahallesi'nde birçok ev ve iş yerini su bastı.