Hakkari-Van kara yolu sel ve heyelan nedeniyle kapandı

Van'ın Başkale ilçesinde 3 gündür aralıklarla süren sağanak sele neden oldu. Birçok ev ve iş yerini su bastı. Van-Hakkari kara yolu sel ve heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

NTV Haber - Anadolu Ajansı - DHA 02.08.2021 - 17:58

Hakkari-Van kara yolu sel ve heyelan nedeniyle kapandı - 1
Başkale'nin Esenyamaç Mahallesi'nde 11 evin yıkılmasına neden olan sel bugün de Başkale ilçe merkezi ile Ortanca Mahallesi'nde etkili oldu.
Hakkari-Van kara yolu sel ve heyelan nedeniyle kapandı - 2
Taşkınlar ve heyelandan dolayı Van-Hakkari kara yolu kapandı, araçların geçişine izin verilmedi.
Hakkari-Van kara yolu sel ve heyelan nedeniyle kapandı - 3
İş makineleri yolda biriken çamur ve taş parçalarını temizlemeye çalışıyor.
Hakkari-Van kara yolu sel ve heyelan nedeniyle kapandı - 4
Yolun kapanması nedeniyle iki yönde de onlarca araç bekletildi.
Hakkari-Van kara yolu sel ve heyelan nedeniyle kapandı - 5
Başkale ilçe merkezi ile Ortanca Mahallesi'nde birçok ev ve iş yerini su bastı.
Hakkari-Van kara yolu sel ve heyelan nedeniyle kapandı - 6
Hakkari-Van kara yolu sel ve heyelan nedeniyle kapandı - 7
Hakkari-Van kara yolu sel ve heyelan nedeniyle kapandı - 8
Hakkari-Van kara yolu sel ve heyelan nedeniyle kapandı - 9
Hakkari-Van kara yolu sel ve heyelan nedeniyle kapandı - 10
Hakkari-Van kara yolu sel ve heyelan nedeniyle kapandı - 11
Hakkari-Van kara yolu sel ve heyelan nedeniyle kapandı - 12
Hakkari-Van kara yolu sel ve heyelan nedeniyle kapandı - 13
Hakkari-Van kara yolu sel ve heyelan nedeniyle kapandı - 14
Hakkari-Van kara yolu sel ve heyelan nedeniyle kapandı - 15
Hakkari-Van kara yolu sel ve heyelan nedeniyle kapandı - 16
Hakkari-Van kara yolu sel ve heyelan nedeniyle kapandı - 17
Hakkari-Van kara yolu sel ve heyelan nedeniyle kapandı - 18
Hakkari-Van kara yolu sel ve heyelan nedeniyle kapandı - 19

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