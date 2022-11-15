Hakkari'de donan gölde buz pateni

Noyan, hava koşullarından dolayı zorlandıklarını belirterek "Kardan kapanan yolda araçla bir yere kadar gidebildik. Aracı bırakıp yaklaşık 3 saat tırmanarak 3 bin 500 rakımda bulunan Seyithan Gölü'ne ulaştık. Hava çok soğuk ve çok rüzgarlıydı. O yüzden rüzgar bizi biraz engelledi ama her şeye rağmen çok eğlenceliydi." dedi.