Hamsi avcılığı dibe vurdu, fiyatı 6 kat arttı

Karadeniz'de sezon başında çokca avlanan ve kilosu 10 TL'den satılan hamsi, deniz suyu sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olmasıyla kuzeye yöneldi. Hamsi avcılığı azalırken, kilosu da son yılların en yüksek fiyatına ulaşarak 60 TL'ye kadar çıktı.

Haberler - DHA 19.12.2021 - 09:45

Hamsi avcılığı dibe vurdu, fiyatı 6 kat arttı - 1

Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkması ile sezon başında bolca avlanan hamsi, daha soğuk olan Gürcistan ve Rusya kıyılarına yöneldi.

Hamsi avcılığı dibe vurdu, fiyatı 6 kat arttı - 2

Bu yıl kuzeye erken göç eden hamsinin fiyatı 60 TL'ye çıkarken, yerini bolluğu yaşanan istavrite bıraktı.

Hamsi avcılığı dibe vurdu, fiyatı 6 kat arttı - 3

“AZ MİKTARDA GELİYOR, FİYATI DA YÜKSEK”

Hamsi fiyatlarının her geçen gün arttığını belirten balıkçı Ahmet Çoğalmış, "Sezona istavritle başladık. Hamsiyle devam ettik. Hamsiyi bitirdik şimdi yine istavrit bolluğu ile sezona devam ediyoruz. Az miktarda avlanabilen hamsi tezgaha da az miktarda geliyor ve fiyatı da yüksek oluyor. Sezon başında 10 TL'ye sattığımız hamsi, şimdi 60 TL" dedi.

Hamsi avcılığı dibe vurdu, fiyatı 6 kat arttı - 4

“HAMSİ SOĞUK SULARA GÖÇTÜ”

İstavrit avı ile başlayan sezonun yine istavritle devam ettiğini belirten balıkçı Yakup Bektaşoğlu da "Hamsi soğuk sulara doğru göçtü, gitti. Sezonun en bol balığı istavrit oldu. Tezgahta yer almaya devam ediyor. Fiyatı oldukça uygun ve lezzetli" diye konuştu.

Hamsi avcılığı dibe vurdu, fiyatı 6 kat arttı - 5

Balık almaya gelen bir müşteri, "Hamsi ilk dönemlerde iyiydi. Tezgahlar hamsiyle doluydu, fiyatı da uygundu. Şimdi hamsinin fiyatı çok yüksek" şeklinde konuştu.

Hamsi avcılığı dibe vurdu, fiyatı 6 kat arttı - 6
Hamsi avcılığı dibe vurdu, fiyatı 6 kat arttı - 7
Hamsi avcılığı dibe vurdu, fiyatı 6 kat arttı - 8

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