Hamsi avcılığı dibe vurdu, fiyatı 6 kat arttı

“HAMSİ SOĞUK SULARA GÖÇTÜ”

İstavrit avı ile başlayan sezonun yine istavritle devam ettiğini belirten balıkçı Yakup Bektaşoğlu da "Hamsi soğuk sulara doğru göçtü, gitti. Sezonun en bol balığı istavrit oldu. Tezgahta yer almaya devam ediyor. Fiyatı oldukça uygun ve lezzetli" diye konuştu.