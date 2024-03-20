Hangi durumlarda oylar geçersiz sayılır? Hangi durumlarda oylar geçerli olur? YSK kurallarına göre oyların geçerli ve geçersiz sayıldığı durumlar

Türkiye yerel yönetimlerini seçmek üzere 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidecek. Çoğu seçim bölgesinde kazananın birkaç oyla belirlendiği seçimlerde, sandıktan sonucu değiştirmesi muhtemel sayıda geçersiz oy da çıkabiliyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) hangi şartlarda oyların geçersiz olabileceğini bir kez daha açıkladı.

İşte geçerli - geçersiz oy pusula örnekleri...

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