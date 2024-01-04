Hatay İskenderun'da sağanak etkili oldu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sağanak nedeniyle yollar su altında kaldı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Hatay İskenderun'da sağanak etkili oldu - 1

Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Hatay İskenderun'da sağanak etkili oldu - 2

Depremden bu yana defalarca su altında kalan Atatürk Bulvarı ve Anıt Alanı'na yeniden su birikti.

Hatay İskenderun'da sağanak etkili oldu - 3

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından, gece saatlerinde Hatay'ın İskenderun ilçesinde, sağanak etkisini gösterdi.

Hatay İskenderun'da sağanak etkili oldu - 4

Rüzgarla birlikte etkili olan kuvvetli yağışta caddeler göle döndü.

Hatay İskenderun'da sağanak etkili oldu - 5

Depremden bu yana zaman zaman yağmur suyunun biriktiği İskenderun sahilindeki Çay Mahallesi, Atatürk Bulvarı ve Anıt Alanı, yeniden su altında kaldı.

Hatay İskenderun'da sağanak etkili oldu - 6

Sürücüler göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Hatay İskenderun'da sağanak etkili oldu - 7

Dörtyol ilçesinde de etkili olan yağışla cadde ve sokaklar suyla doldu.

Hatay İskenderun'da sağanak etkili oldu - 8

Araç ve yaya trafiğinde aksamalar yaşandı.

Hatay İskenderun'da sağanak etkili oldu - 9
Hatay İskenderun'da sağanak etkili oldu - 10
Hatay İskenderun'da sağanak etkili oldu - 11
Hatay İskenderun'da sağanak etkili oldu - 12
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