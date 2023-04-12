Hatay'da binalar yerini meydanlara bıraktı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen Hatay’da enkaz kaldırma çalışmaları ve ağır hasarlı binaların yıkımları devam ediyor. Kentte binalardan boşalan alanlar adeta meydana dönüştü.

Hatay'da binalar yerini meydanlara bıraktı - 1

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerden en çok etkilenen Hatay’da enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Hatay'da binalar yerini meydanlara bıraktı - 2

AFAD koordinesinde günlük 300 bin seferle hafriyat taşınan kentte 10 binin üzerinde enkaz kaldırma çalışması yapılıyor.

Hatay'da binalar yerini meydanlara bıraktı - 3

En büyük yıkımı yaşayan Hatay’ın Antakya ilçesinde acil yıkılması kararlaştırıldıktan sonra yıkım işlemi de gerçekleştirilen binaların yerini boş alanlar aldı.

Hatay'da binalar yerini meydanlara bıraktı - 4

Binlerce insanın yaşadığı ve kent hayatının merkezi olan sokaklar yerini sessiz meydanlara bıraktı.

Hatay'da binalar yerini meydanlara bıraktı - 5

Öte yandan, yıkımların devam ettiği kentten toz bulutlarının yükselmesi de dikkat çekti.

Hatay'da binalar yerini meydanlara bıraktı - 6

Pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Hatay’daki enkaz meydanları drone ile görüntülendi.

Hatay'da binalar yerini meydanlara bıraktı - 7

Kentte yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediliyor.

Hatay'da binalar yerini meydanlara bıraktı - 8
Hatay'da binalar yerini meydanlara bıraktı - 9
Hatay'da binalar yerini meydanlara bıraktı - 10
Hatay'da binalar yerini meydanlara bıraktı - 11
Hatay'da binalar yerini meydanlara bıraktı - 12
Hatay'da binalar yerini meydanlara bıraktı - 13
Hatay'da binalar yerini meydanlara bıraktı - 14
Hatay'da binalar yerini meydanlara bıraktı - 15
Hatay'da binalar yerini meydanlara bıraktı - 16
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