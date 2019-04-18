Hatay'da sağanak hayatı felç etti
Anadolu Ajansı
Hatay'ın Merkez Antakya ve Defne ilçelerindeki sağanak nedeniyle araçlar sel sularına kapıldı, ev ve iş yerlerini su bastı.
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1Kentte etkili olan ve akşam saatlerinde etkisini arttıran sağanak, Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi.
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2Antakya ilçesinin merkez Şirince Mahallesi'nde park halindeki çok sayıda araç sel sularına kapılarak sürüklendi.
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3Araçlarda maddi hasar oluşurken, bazı evlerin bodrum katlarını da su bastı.
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4Bölgedeki bir bahçe duvarı çöktü, ağaçlar yola devrildi.
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5Defne ilçesinde birçok cadde sular altında kaldı. Defne-Antakya kara yolunun bir şeridi su birikintileri nedeniyle trafiğe kapatıldı. Araçların suda kaldığı görüldü.
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6Bazı evlerin su basarken Samandağ ilçelerinde de sel suları bir ahırın çökmesine neden oldu. Ahırdaki bir inek telef oldu.
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7Hatay'ın Antakya ilçesinde sağanak yağışla birlikte etkili olan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.