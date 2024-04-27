Kocaeli'de benzin yüklü tanker kazası: Patlama riskine karşı yol trafiğe kapatıldı
Kocaeli'nin Gölcük ilçesi D-130 Karayolu'nda seyir halinde olan benzin yüklü tanker, önce üst geçit köprüsüne ardından ise 3 araca çarptı. Tankerin çekici kısmı koparken benzin ise yola saçıldı. Patlama riskine karşı yolun iki şeridi de trafiğe kapatılırken, çevredeki evler tahliye edildi.
ARAÇ KARŞI ŞERİDE GEÇTİ
Kocaeli'nin Gölcük ilçesi D-130 Karayolu Yalova istikametine seyir halinde olan benzin yüklü tanker kaza yaptı.
Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde araç refüjdeki demir korkuluklara çarparak karşı şeride geçti.