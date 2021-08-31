Hatay'da yaşayan Özbek Türkleri Afganistan'da huzur istiyor

Ovakent Mahallesi Muhtarı Bereket Kurt Türkiye'yi kendi vatanları gibi gördüklerini, Afganistan’a bir an önce istikrar ve huzurun gelmesini istediklerini belirterek, “1982 yılında Türkiye’ye geldik ve o günden beri burada yaşamaktayız. Burada evlenip, burada çocuklarımız oldu. Afganistan’dan gelen 8 bin kişi ve yerlilerimiz ile birlikte toplam da 10 bin kişiyiz.

Hatay’da mozaik halinde yaşamaktayız, bizde onlardan biri olarak memnunuz. Hatay halkımızdan ve Türkiye’den memnunuz. Kendi vatanımız gibi görüyoruz, kimsenin ayrım yaptığı yok. Özbek Türkleri olarak geldik Afganistanlıyız ama Özbek asıllıyız.