Hatay'da yaşayan Özbek Türkleri Afganistan'da huzur istiyor

İHA 31.08.2021 - 12:18 | Son Güncelleme : 31.08.2021 - 12:25
Ovakent Mahallesi Muhtarı Bereket Kurt Türkiye'yi kendi vatanları gibi gördüklerini, Afganistan’a bir an önce istikrar ve huzurun gelmesini istediklerini belirterek, “1982 yılında Türkiye’ye geldik ve o günden beri burada yaşamaktayız. Burada evlenip, burada çocuklarımız oldu. Afganistan’dan gelen 8 bin kişi ve yerlilerimiz ile birlikte toplam da 10 bin kişiyiz.
Hatay’da mozaik halinde yaşamaktayız, bizde onlardan biri olarak memnunuz. Hatay halkımızdan ve Türkiye’den memnunuz. Kendi vatanımız gibi görüyoruz, kimsenin ayrım yaptığı yok. Özbek Türkleri olarak geldik Afganistanlıyız ama Özbek asıllıyız.
Muhtar Kurt, kimsenin ülkesinden evlerini bırakıp gelmek istemeyeceğini ancak mecburiyetten geldiklerini belirterek, “Kim ister ki memleketini bırakıp gitmeyi. Ben de 39 senedir burada yaşıyorum. Tabiki Afganistan’da olsaydık göçmen olmazdık, kimse bizi niye göç ettiniz geldiniz demezdi. Biz de evimizden ülkemizden ayrılmak istemezdik mecbur olduğumuzdan dolayı çıktık geldik” dedi.
Taliban'a karşı olduklarını söyleyen Kurt, “Şeriat çocukları öldürmez, kadınları dövmez, yolun ortasında kadınları kırbaçlıyorlar. Bunlarınki ne şeriat ne din. Koymuşlar iki metre sarığı, buna sığınarak ben Müslümanım diyor. Şeriat dediğin zaman İslam getirir" diye konuştu.