Hayali gerçek oldu: Babasıyla aynı kokpitte uçtu

“MUHTEŞEM BİR DUYGU”

Ufuk Köksal da kızıyla aynı kokpitte olmanın muhteşem bir duygu olduğunu söyleyerek, "Kızım pilot olmak istediğini söylediğinde çok sıcak bakmamıştım. Ancak mezun olduktan sonra da pilotluğa ilgi gösterince kayıtsız kalmadım ve sonuna kadar destek oldum. Kızımla gurur duyuyorum. Çok başarılı bir pilot olduğunu objektif olarak söyleyebilirim. Kızımla uçabilmek, aynı kokpitte olmak tarifsiz ve muhteşem bir his. Bir baba olarak bu duyguyu tattığım için kendimi özel hissediyorum” dedi.