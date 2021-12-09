Hayali gerçek oldu: Babasıyla aynı kokpitte uçtu

Haberler - DHA 09.12.2021 - 13:29
İzmir’de, çocukluğundan beri babası gibi pilot olmanın hayalini kuran Buse Köksal (30) hedefine ulaştı.
Bilgisayar mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra yazılım geliştiriciliği olarak çalıştığı iş yerinden istifa edip, ABD’de eğitimini tamamlayarak pilot olan Köksal, babasıyla aynı kokpitte buluştu.
Buse Köksal, babası Ufuk Köksal (57) gibi pilot olmanın hayalini kurdu.
Ancak mesleğin zorluklarını bilen Ufuk Köksal, kızına başka bir meslek seçmesi yönünde telkinde bulununca Buse Köksal bilgisayar mühendisliği okudu.
Fakat Buse Köksal, içindeki pilotluk tutkusunu bir türlü dindiremeyerek radikal bir kararla, çalıştığı şirketten istifa ederek pilotluk eğitimi için ABD'ye gitti.
ABD'de eğitimini tamamlayarak lisansını alan Köksal, 2018’de Türkiye'ye döndü.
Babasının çalıştığı hava yolu şirketine başvuru yapan Köksal, mülakatları başarıyla geçince 2019'da pilot oldu ve babasıyla aynı kokpitte uçtu.
Uçmayı çok sevdiğini ve hayalini kurduğu mesleği yapmaktan mutlu olduğunu söyleyen Buse Köksal, "Küçükken babamın üniformasını giyip evde uçuyorum diye bağırırdım. Babamla uçmayı hayal edemezdim, tarifsiz bir duygu. O en büyük öğretmenim, çocukluk kahramanım. İlk uçuşumu yaptığım sırada, babam telsizden 'iyi inişler kızım' deyince çok şaşırdım. Hayatımın en unutulmaz anlarından biriydi”dedi.
Pilotluğun sorumluluk isteyen bir meslek olduğunu belirten Köksal "Her uçağa bindiğimde bunu hissediyorum. Konsantre oluyorum ve işimi en iyi şekilde yapmaya odaklanıyorum. Gençlere hayallerinin ve hedeflerinin peşinden gitmelerini öneriyorum. Vazgeçmek ve yorulmak, bir anlamda kaybetmek demek. Benim hikayem, bu açıdan güzel bir örnek olabilir” diye konuştu.
Ufuk Köksal da kızıyla aynı kokpitte olmanın muhteşem bir duygu olduğunu söyleyerek, "Kızım pilot olmak istediğini söylediğinde çok sıcak bakmamıştım. Ancak mezun olduktan sonra da pilotluğa ilgi gösterince kayıtsız kalmadım ve sonuna kadar destek oldum. Kızımla gurur duyuyorum. Çok başarılı bir pilot olduğunu objektif olarak söyleyebilirim. Kızımla uçabilmek, aynı kokpitte olmak tarifsiz ve muhteşem bir his. Bir baba olarak bu duyguyu tattığım için kendimi özel hissediyorum” dedi.