"Herkes beni Orhan Gencebay sanıyor"

Bursa'da yaşayan Ahmet Budak, (63) Orhan Gencebay'a benzerliğiyle dikkat çekiyor.

Haberler - İHA 26.05.2022 - 10:11 | Son Güncelleme : 26.05.2022 - 10:22

"Herkes beni Orhan Gencebay sanıyor" - 1

'da geçimini pasta ustalığı yaparak sağlayan Ahmet Budak, görüntüsüyle ilgi odağı oluyor.

"Herkes beni Orhan Gencebay sanıyor" - 2

Görenlerin '' sandığı Budak, usta sanatçı gibi giyinip saçlarına onun saçlarının şeklini veriyor.

"Herkes beni Orhan Gencebay sanıyor" - 3

Sokakta pasta ustasını görenler Gencebay, sanıp fotoğraf çektiriyor.

"Herkes beni Orhan Gencebay sanıyor" - 4

Usta sanatçıya benzetilmekten oldukça memnun olan Budak'ın tek istediği Orhan Gencebay'la bir araya gelmek.

"Herkes beni Orhan Gencebay sanıyor" - 5

Orhan Gencebay'a çok benzetildiğini ifade eden Ahmet Budak, "Beni gören herkes Orhan Gencebay'a benzetiyor. Orhan Gencebay'ın hayranları beni görünce onu görmüş gibi olup fotoğraf çektirerek duygusal anlar yaşıyor. Ben giyim ve saç stilimi Orhan Gencebay'a benzetiyorum. Ona benzemekten çok mutluyum, çok sayıda kişi gelip benimle fotoğraf çektiriyor. Benim tek arzum bir gün Orhan Gencebay'la bir araya gelip tanışmak" dedi.

"Herkes beni Orhan Gencebay sanıyor" - 6
"Herkes beni Orhan Gencebay sanıyor" - 7
"Herkes beni Orhan Gencebay sanıyor" - 8

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