"Herkes beni Orhan Gencebay sanıyor"

Orhan Gencebay'a çok benzetildiğini ifade eden Ahmet Budak, "Beni gören herkes Orhan Gencebay'a benzetiyor. Orhan Gencebay'ın hayranları beni görünce onu görmüş gibi olup fotoğraf çektirerek duygusal anlar yaşıyor. Ben giyim ve saç stilimi Orhan Gencebay'a benzetiyorum. Ona benzemekten çok mutluyum, çok sayıda kişi gelip benimle fotoğraf çektiriyor. Benim tek arzum bir gün Orhan Gencebay'la bir araya gelip tanışmak" dedi.