Hersek Lagünü'nde kuş türü sayısı 238'e yükseldi

Hersek Lagünü'ne kışı geçirmek için göçmen kuş türü olan flamingoların da geldiğini söyleyen Bülbül, "Alanımızın en önemli kuşlarından biri flamingolar. Alan küçük olsa da kış aylarında binin üzerine kadar çıkıyorlar, 4-5 sene önce bin 500'dü. Bu yıl da binin üzerinde flamingo var. Flamingolar insanlara da yaklaşıyor, avcılık ve gürültü olmadığı sürece yakınınıza kadar geliyorlar" şeklinde konuştu.