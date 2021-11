Hersek Lagünü'nde kuş türü sayısı 238'e yükseldi

BAŞKAN ORAL: HER GEÇEN GÜN DAHA DA RENKLENİYOR

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, Hersek Lagünü'nün, Afrika- Avrupa kuş göç yolu üzerinde olması nedeniyle popülasyonunun sürekli arttığını belirterek, "Şu an en renkli kuşlarımız flamingolar. Nesli tükenmekte olan dikkuyruklarımız sayı olarak çok. Bu sene 10 tane ama bizim için çok büyük rakam. Şu an 10 tane dikkuyruğumuz geldi. Gölümüz her geçen gün renkleniyor, daha da güzelleşiyor" diye konuştu.