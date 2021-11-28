Hersek Lagünü'nde kuş türü sayısı 238'e yükseldi

Haberler - DHA 28.11.2021 - 13:43 | Son Güncelleme : 28.11.2021 - 13:46
Türkiye'nin yüz ölçümü en küçük, kuş popülasyonu açısından da en yoğun lagünü olan Hersek Lagünü'nde, çulluk ile çakır kuşunun da kayıt altına alınmasıyla tür sayısı, 236'dan 238'e çıktı.
Marmara Bölgesi'nin kuş çeşitliliği açısından en önemli sulak alanlarının başında gelen, Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan Hersek Lagünü'nde, çulluk ile çakır kuşu kayıt altına alındı.
Böylece Türkiye'nin tapulu tek lagünü olan Hersek Lagünü'nde kuş türü sayısı, 236'dan 238'e yükseldi.
Türkiye'deki 490 kuş türünün yarısından fazlasının Hersek Lagünü'nde olduğunu söyleyen ornitolog (kuş gözlemcisi) Fatih Bülbül, "Lagünümüz yoğunluk açısından Türkiye'nin en yoğun göllerinden biri. Yüzey ölçümü düşük fakat metrekareye düşen kuş sayımız itibariyle Türkiye'deki en iyi göl, kuş çeşitliliği çok fazla. 490'ının 238 türü alanda görüldü. Yaptığımız gözlemler sonucu son 2 tür daha eklendi. Bunlar çulluk ve yırtıcılardan çakır kuşu" dedi.
Nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerin kırmızı listesinde yer alan dikkuyruğun (oxyura leucocephala) ekim ayından sonra bir kez daha lagünde gözlendiğini belirten Bülbül, "Alanda çok özel bir tür ve nesli tükenmekte olan dikkuyruk ördeği görüldü. Bugün 10 tanesi alanımızda var. Bu bizi sevindiriyor" diye konuştu.
Hersek Lagünü'ne kışı geçirmek için göçmen kuş türü olan flamingoların da geldiğini söyleyen Bülbül, "Alanımızın en önemli kuşlarından biri flamingolar. Alan küçük olsa da kış aylarında binin üzerine kadar çıkıyorlar, 4-5 sene önce bin 500'dü. Bu yıl da binin üzerinde flamingo var. Flamingolar insanlara da yaklaşıyor, avcılık ve gürültü olmadığı sürece yakınınıza kadar geliyorlar" şeklinde konuştu.
Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, Hersek Lagünü'nün, Afrika- Avrupa kuş göç yolu üzerinde olması nedeniyle popülasyonunun sürekli arttığını belirterek, "Şu an en renkli kuşlarımız flamingolar. Nesli tükenmekte olan dikkuyruklarımız sayı olarak çok. Bu sene 10 tane ama bizim için çok büyük rakam. Şu an 10 tane dikkuyruğumuz geldi. Gölümüz her geçen gün renkleniyor, daha da güzelleşiyor" diye konuştu.
Atatürk'ün göl ile beraber gölü besleyen 6 metre genişliğindeki dere yatağını Selanik göçmeni birine tapuladığını söyleyen Başkan Oral, "Gölle beraber gölü besleyen 6 metre genişliğindeki dere yatağını da tapulamış. Baktığımız zaman gölü ve doğayı korumak var. Tabi zamanla dere yatağında işgaller olmuş. Dere şu an buraya akmıyor. Vatandaşımız vefat etmeden önce Darülaceze'ye bağışlamış, Darülaceze'nin tapulu malı. Gölün korunması açısından örnek bir çalışma" dedi.