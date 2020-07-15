İBB'de 15 Temmuz şehitleri anıldı

İBB önünde 15 Temmuz şehitleri için anma töreni düzenlendi.

Anadolu Ajansı 15.07.2020 - 11:18

İBB'de 15 Temmuz şehitleri anıldı - 1
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde şehitleri anma töreni düzenlendi.
İBB'de 15 Temmuz şehitleri anıldı - 2
Belediyenin Saraçhane binası önündeki anma etkinliği, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
İBB'de 15 Temmuz şehitleri anıldı - 3
Burada konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İhanet gecesi terör örgütü elebaşı ve onun güdümündeki insanların ortaya koydukları bu eylemle hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
İBB'de 15 Temmuz şehitleri anıldı - 4
Belediye önündeki program, Kur'an-ı Kerim okunması ve belediye önündeki şehitlik panosuna karanfil bırakılmasıyla sona erdi.
İBB'de 15 Temmuz şehitleri anıldı - 5
Ekinliğe meclis üyeleri ve belediye yöneticileri katıldı.
İBB'de 15 Temmuz şehitleri anıldı - 6
İBB'de 15 Temmuz şehitleri anıldı - 7

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