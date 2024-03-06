İç mimarın ölümündeki sır perdesi 178 gün sonra aralandı
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kamp alanında ölü bulunan iç mimar Bartu Can cinayeti, 178 gün sonra aydınlatıldı. Can’ın kamp alanında otomobiline bindiği Kenan Alagöz ile aralarında çıkan tartışma sonucu öldürüldüğü belirlendi. İfadesinde korkutmak için havaya ateş ettiğini, tabancanın ikinci kez yanlışlıkla patladığını ve Bartu Can’ın vurulduğunu öne süren Alagöz, tutuklandı.
Zonguldak’ta iç mimarın ölümündeki sır perdesi 178 gün sonra aralandı.
Olay, geçen yıl 10 Eylül’de, Ereğli ilçesi Yumurtalık Kayalıkları’nda meydana geldi.
Bölgede arkadaşlarıyla kamp yapan iç mimar Bartu Can, sabah saatlerinde hareketsiz halde bulundu.
Can’ın arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.Ekipler, Can’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.