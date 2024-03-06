İç mimarın ölümündeki sır perdesi 178 gün sonra aralandı

“İNŞALLAH ÖLMEZ” DEYİP OLAY YERİNDEN AYRILDILAR

Jandarmada ifade veren Alagöz, uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve olay günü alem yapmak için ormana gittiklerini söyledi.

Tuvalet ihtiyacı için otomobillerinden indiklerini anlatan Alagöz, “Araca döndüğümüzde arka koltukta tanımadığım biri oturuyordu. ‘Sen kimsin’ falan diye tartışmaya başladık. Arbede yaşarken şahsın belinde büyük bir bıçak görüp korktum. Belimdeki tabancayı çekip, hava ateş ettim. Silahı indirirken bir anda ikinci defa patladı. Nasıl ateş aldı bilmiyorum. ‘İnşallah ölmez’ deyip ayrıldık.” dedi.