Iğdır'da önce fırtına sonra sel: Türkiye-Nahçıvan karayolu ulaşıma kapandı

Ağrı ve Iğdır'da akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak, sele neden oldu. Tarım arazileri su altında kaldı. Selin Ağrı Dağı'nın eteklerinden sürüklediği taş ve toprak birikintisi Türkiye-Nahçıvan kara yolu ile bölgedeki çok sayıda sulama kanalını kapattı.

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NTV - İHA - Anadolu Ajansı - DHA 24.05.2021 - 06:13

Iğdır ve çevresinde gün boyu etkili olan fırtınadan sonra saat 21.30 sıralarında şiddetli yağış başladı.

Yaklaşık 30 dakika süren sağanaktan sonra Ağrı Dağı'nın eteklerinden sürüklenen çamur ve dev kayalar Nahcıvan karayolunda hasara neden oldu.

Yol, Aralık ilçesi Gödekli köyü mevkiinde kapandı, bazı araçlar çamura saplandı.

Yolun açılması için ekipler seferber oldu. Menfezler ve sulama kanalları çamurla doldu, bölgedeki tarım arazileri su altında kaldı.

Bölgede gündüz saatlerinde etkili olan fırtına da birçok ev ve iş yerinin çatılarını uçurmuştu.

Aralık Kaymakamı Mustafa Görmüş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ferhat Akkuş, Karayolları Iğdır İl Müdürü Fuat Öztürk, Aralık Belediye Başkanı Mustafa Güzelkaya da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

"DEVLETİMİZ GÜÇLÜDÜR, BUNUN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ" Belediye Başkanı Güzelkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, selden dolayı ilçenin Karşıyaka ve Ortaköy mahallelerinde hasar oluştuğu belirterek, şu bilgileri paylaştı:



"2 mahallemizde maddi sıkıntılar var. Tek tesellimiz can kaybının olmamasıdır. Bu bir doğal felakettir. Devletimiz güçlüdür, bunun üstesinden geleceğiz. Erken müdahale ettik ve büyük bir felaketin önüne geçtik. Allah'a şükürler olsun beterin beteri var. Ağrı'dan gelen sel suyundan kaynaklandı."





Güzelkaya, selden dolayı kapanan Türkiye-Nahçıvan kara yolunun ulaşımı açılması için çalıştıklarını anlatarak, "Şu an Azerbaycan, Nahçıvan, İran ve Türk cumhuriyetlerinin hepsine giden Türkiye-Nahçıvan kara yolu ulaşıma kapandı. Karayolları ekiplerimiz müdahale etti, sabaha kadar çalışacağız, yolu bir saate kadar trafiğe açacağız" diye konuştu. Ekiplerin bölgedeki yol açma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.