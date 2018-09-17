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İkiye bölünen araçtan sağ çıktılar

Anadolu Ajansı

İstanbul Bayrampaşa’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada otomobil ikiye bölündü. Sürücü ile beraberindeki 1’i kadın 2 kişi yaralandı.

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    Bayrampaşa'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi ağır yaralandı.
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    Avrupa Otoyolu'nda Topkapı istikametinde seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, Bayrampaşa ayrımındaki refüje çarptı. Kazada, ikiye ayrılan otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı.
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    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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    Sağlık ekipleri tarafından yaralılar hastanelere kaldırıldı.
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    Kaza nedeniyle Avrupa Otoyolu Topkapı istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından ulaşım normale döndü.
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