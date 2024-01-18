İklim krizi Rize'yi vurdu: Doğal afetlerde 2 kat artış
Küresel iklim değişikliğinin etkileriyle görülen ani, lokal ve şiddetli yağışların yoğunlaştığı Rize'de 2022'te yaşanan 650 doğal afet vakası, 2023'te artarak 1250'ye ulaştı. Uzmanlar, rakamların iki kat arttığını belirtirken heyelan riski taşıyan sahaların çay arazisine dönüştürülmesinin heyelanı tekikleyeceğini ifade edip uyarılarda bulundu.
Doğu Karadeniz'de küresel iklim değişikliğinin etkileriyle görülen ani, lokal ve şiddetli yağışlar, sel, taşkın ve özellikle eğimli arazilerde heyelanlara neden oluyor.