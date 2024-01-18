İklim krizi Rize'yi vurdu: Doğal afetlerde 2 kat artış

RİSK ANALİZ BAŞVURULARI ARTTI

Afetlerin artmasıyla arazilerinde risk analizi yaptırmak isteyenlerin sayısının da artığını kaydeden Prof. Dr. Kaya, "2023 yılın içerisinde vatandaşların bize başvuru yapıp, yardım talep etme sayısına bakacak olursak hem kendim hem de afetlerle ilgili çalışan hocalarımıza ve özel sektörde çalışan diğer meslektaşlarımıza yapılan toplam başvuru sayısı senede 1-2 idi. Bu sayı şimdi yaklaşık 50’ye çıktı. Bu oranın artması afetlerin çok daha fazla gelişmesiyle ilgilidir. Afetlerin artmasıyla halkımızda bilinçlenme seviyesi de arttı." dedi.