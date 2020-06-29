İkra Nur'dan bir iz yok (150 personel arıyor)

Bölgede jandarma özel harekat, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT, UMKE, Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, iki arama köpeğiyle Tirsi'nin bulunması için çalışmalara devam ediyor.

İkra Nur'un son görülme noktasına odaklanılan arama çalışmalarında, rota ve alan taraması yapılarak, bölgenin didik didik edildiği vurgulanan açıklamada, çok zor ve dik bir arazi yapısına sahip bölgede, şu zamana kadar yapılan aramalarda herhangi bir ipucuna rastlanmadığı bildirildi.Açıklama