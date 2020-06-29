İkra Nur'dan bir iz yok (150 personel arıyor)

Giresun'da kaybolan 7 yaşındaki ikra Nur'u arama çalışmaları devam ediyor. 150'den fazla personelin katıldığı çalışmalarda şu ana kadar İkra Nur'dan bir ize rastlanmadı.
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İHA - Anadolu Ajansı 29.06.2020 - 15:26
Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolan kız çocuğunu arama çalışmaları sürüyor.
İcilli köyünde 27 Haziran Cumartesi akşamı evine dönmeyen 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin ailesinin durumu jandarma ekiplerine bildirmesi üzerine başlatılan arama çalışmalarından gece de sonuç alınamadı.
Bölgede jandarma özel harekat, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT, UMKE, Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, iki arama köpeğiyle Tirsi'nin bulunması için çalışmalara devam ediyor.
Çalışmalarda 150'yi aşkın personel görev alıyor.
İkra Nur'un son görülme noktasına odaklanılan arama çalışmalarında, rota ve alan taraması yapılarak, bölgenin didik didik edildiği vurgulanan açıklamada, çok zor ve dik bir arazi yapısına sahip bölgede, şu zamana kadar yapılan aramalarda herhangi bir ipucuna rastlanmadığı bildirildi.Açıklama
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